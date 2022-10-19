WP: В США объяснили, почему большинство россиян поддерживает Путина

Экс-постпред США при НАТО: россияне поддерживают Путина из-за негативного отношения со стороны Запада

20 октября 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Хантер отметил, что россияне чувствуют негативное отношение к России со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство россиян поддерживает президента Владимира Путина в спецоперации, так как видят негативное отношение к России со стороны Запада. Так рассудил экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. «Чтобы понять, почему основная часть российского общественного мнения поддерживает господина Путина, нужно увидеть роль США и НАТО такой, какой она была по отношению к месту России в Европе на протяжении более 20 лет», — написал он для The Washington Post. Он призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России «достойное место в мире». Если этого не сделать, холодая война затянется на более длительный срок, предупредил Хантер. Ранее газета The Washington Post писала о том, что в США признали рост популярности идей Путина на Западе. До этого в США признали правоту слов Путина о новом миропорядке.

Большинство россиян поддерживает президента Владимира Путина в спецоперации, так как видят негативное отношение к России со стороны Запада. Так рассудил экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер. «Чтобы понять, почему основная часть российского общественного мнения поддерживает господина Путина, нужно увидеть роль США и НАТО такой, какой она была по отношению к месту России в Европе на протяжении более 20 лет», — написал он для The Washington Post. Он призвал проявить «должное уважение к русскому народу» и предоставить России «достойное место в мире». Если этого не сделать, холодая война затянется на более длительный срок, предупредил Хантер. Ранее газета The Washington Post писала о том, что в США признали рост популярности идей Путина на Западе. До этого в США признали правоту слов Путина о новом миропорядке.