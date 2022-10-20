Двое заключенных разбились на машине в Пермском крае

Заключенные попали в ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пермской колонии-поселении двое заключенных попали в ДТП, один из них скончался. Информация о произошедшем опубликована в сообществе «Реальная ОНК» в соцсети «ВКонтакте», которое ведет бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко.

«В ИК-10 снова ЧП. 17 октября двое поселенцев разбились на машине, один погиб. По моей информации, родственникам до сих пор не сообщили» — пишет она.

По данным Асауленко, начальник колонии Константин Македон после случившегося ушел на больничный. URA.RU не удалось оперативно связаться с пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю, в ведомство был направлен запрос.