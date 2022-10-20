20 октября 2022

Двое заключенных разбились на машине в Пермском крае

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, кпп, колония, тюрьма, грузовик, контрольно-пропускной пункт, итк, исправительно-трудовая колония, ик-6
Заключенные попали в ДТП Фото:

В пермской колонии-поселении двое заключенных попали в ДТП, один из них скончался. Информация о произошедшем опубликована в сообществе «Реальная ОНК» в соцсети «ВКонтакте», которое ведет бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко.

«В ИК-10 снова ЧП. 17 октября двое поселенцев разбились на машине, один погиб. По моей информации, родственникам до сих пор не сообщили» — пишет она.

По данным Асауленко, начальник колонии Константин Македон после случившегося ушел на больничный. URA.RU не удалось оперативно связаться с пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю, в ведомство был направлен запрос.

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В пермской колонии-поселении двое заключенных попали в ДТП, один из них скончался. Информация о произошедшем опубликована в сообществе «Реальная ОНК» в соцсети «ВКонтакте», которое ведет бывший член ОНК Пермского края Оксана Асауленко. «В ИК-10 снова ЧП. 17 октября двое поселенцев разбились на машине, один погиб. По моей информации, родственникам до сих пор не сообщили» — пишет она. По данным Асауленко, начальник колонии Константин Македон после случившегося ушел на больничный. URA.RU не удалось оперативно связаться с пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю, в ведомство был направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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