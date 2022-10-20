Полиция нашла угонщиков машины журналиста URA.RU

Автомобиль журналиста хотели продать на запчасти Фото предоставлено ГУ МВД по Свердловской области

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам разыскали злоумышленников, угнавших машину у журналиста URA.RU Александра Поздеева. Подозреваемым сейчас проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Угон Kia Rio произошел в ночь с 10-го на 11 октября во дворе дома на улице Большакова, где живет Поздеев. «Организованная группа из трех человек действовала при помощи специального оборудования по замене электронного блока управления двигателем транспортного средства», — рассказал представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Одного из участников группы оперативники задержали с поличным при попытке продать автомобиль для дальнейшего разбора на запчасти. Кто-то из фигурантов находится под подпиской о невыезде, кто-то — под домашним арестом.

«Журналист выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников, отметив при этом, что, только потеряв машину, понимаешь, как тяжело без нее жить и работать в крупном мегаполисе, не говоря уже о финансовых потерях», — добавил полковник.