20 октября 2022

Полиция нашла угонщиков машины журналиста URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль журналиста хотели продать на запчасти

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам разыскали злоумышленников, угнавших машину у журналиста URA.RU Александра Поздеева. Подозреваемым сейчас проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Угон Kia Rio произошел в ночь с 10-го на 11 октября во дворе дома на улице Большакова, где живет Поздеев. «Организованная группа из трех человек действовала при помощи специального оборудования по замене электронного блока управления двигателем транспортного средства», — рассказал представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Одного из участников группы оперативники задержали с поличным при попытке продать автомобиль для дальнейшего разбора на запчасти. Кто-то из фигурантов находится под подпиской о невыезде, кто-то — под домашним арестом.

«Журналист выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников, отметив при этом, что, только потеряв машину, понимаешь, как тяжело без нее жить и работать в крупном мегаполисе, не говоря уже о финансовых потерях», — добавил полковник.

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Сотрудники уголовного розыска по горячим следам разыскали злоумышленников, угнавших машину у журналиста URA.RU Александра Поздеева. Подозреваемым сейчас проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. Угон Kia Rio произошел в ночь с 10-го на 11 октября во дворе дома на улице Большакова, где живет Поздеев. «Организованная группа из трех человек действовала при помощи специального оборудования по замене электронного блока управления двигателем транспортного средства», — рассказал представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Одного из участников группы оперативники задержали с поличным при попытке продать автомобиль для дальнейшего разбора на запчасти. Кто-то из фигурантов находится под подпиской о невыезде, кто-то — под домашним арестом. «Журналист выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников, отметив при этом, что, только потеряв машину, понимаешь, как тяжело без нее жить и работать в крупном мегаполисе, не говоря уже о финансовых потерях», — добавил полковник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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