21 октября 2022

Мэр Златоуста лично подарил военнослужащим черные ножи. Фото

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Главы муниципалитетов Челябинской области на учениях МЧС. Челябинск, портрет, пекарский максим
Максим Пекарский приехал в подшефную танковую дивизию Чебаркуля (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский лично подарил военнослужащим подшефной танковой дивизии в Чебаркуле черные ножи, которые сделали златоустовские оружейники. Об этом он рассказал в соцсетях.

«Съездили сегодня в Чебаркуль — в нашу подшефную танковую дивизию. Поздравили военнослужащих с Днем военного связиста, подарили знаменитые черные ножи, которые изготовили оружейники Златоуста», — рассказал Пекарский в своем telegram-канале.

Мэр челябинского города уточнил, что ему удалось поговорить с мужчинами, которые были мобилизованы из Златоуста. Он отметил их правильный боевой настрой. Ранее он пообщался лично с каждым жителем своего города, который получил повестку.

«Конечно, приехали не с пустыми руками — привезли то, что пригодится им в зоне СВО. Приятно было услышать от командиров, что Златоуст — город дела. Хочу сказать спасибо предприятиям и жителям, которые активно включились в работу по сбору амуниции и гумпомощи», — добавил Пекарский.

Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. Во всех регионах России местные власти, бизнесмены и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылки со всем необходимым. После старта частичной мобилизации подобных посылок стало больше.

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Мэр Златоуста Челябинской области Максим Пекарский лично подарил военнослужащим подшефной танковой дивизии в Чебаркуле черные ножи, которые сделали златоустовские оружейники. Об этом он рассказал в соцсетях. «Съездили сегодня в Чебаркуль — в нашу подшефную танковую дивизию. Поздравили военнослужащих с Днем военного связиста, подарили знаменитые черные ножи, которые изготовили оружейники Златоуста», — рассказал Пекарский в своем telegram-канале. Мэр челябинского города уточнил, что ему удалось поговорить с мужчинами, которые были мобилизованы из Златоуста. Он отметил их правильный боевой настрой. Ранее он пообщался лично с каждым жителем своего города, который получил повестку. «Конечно, приехали не с пустыми руками — привезли то, что пригодится им в зоне СВО. Приятно было услышать от командиров, что Златоуст — город дела. Хочу сказать спасибо предприятиям и жителям, которые активно включились в работу по сбору амуниции и гумпомощи», — добавил Пекарский. Спецоперация на Украине продолжается с февраля 2022 года. Во всех регионах России местные власти, бизнесмены и обычные жители помогают бойцам на фронте, отправляя им посылки со всем необходимым. После старта частичной мобилизации подобных посылок стало больше.
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