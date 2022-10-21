Челябинские писатели собирают альбомы и краски для детей Донбасса

Сбор объявлен для канцтоваров, художественных принадлежностей и детских книг Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинское областное отделение Союза писателей России объявило сбор канцтоваров, принадлежностей для рисования и детских книг для отправки детям освобожденных территорий.

«Уважаемые писатели и литераторы! Челябинское областное отделение Союза писателей России объявляет сбор канцелярских товаров и детских книг для отправки на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области. Принимаются альбомы, тетради, краски, фломастеры, кисти и другие художественные принадлежности, а также книги. В том числе поедут в Новороссию и книги наших авторов», — сказано в объявлении, опубликованном 22 октября на странице соцсети «ВКонтакте» руководителя челябинской областной писательской организации Олега Павлова.

Сбор объявляется со вторника по воскресенье. С 25 по 30 октября — с 12 до 14 часов в офисе областного отделения Союза писателей по адресу: г. Челябинск, ул. Советская, 67 (вход со двора. домофон 260).