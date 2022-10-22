22 октября 2022
21 октября 2022

Два челябинских муниципалитета проводили земляков на фронт. Фото, видео

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Отправка. Челябинск
Среди отправившихся на фронт военных были добровольцы объединения «Боевое братство» Фото:
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Мобилизация в России

19 жителей Локомотивного городского округа и Карталинского района Челябинской области отправились 23 октября на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Будущих бойцов провожали в ДК «Радуга».

«Среди призванных на фронт были и добровольцы, в их числе и участники объединения „Боевое братство“. Солдат и провожающих приветствовали представители Карталинской администрации и администрации Локомотивного, а также представители православного и мусульманского духовенства», — пишет газета «Карталинская новь».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация.

Мобилизованных провожали в ДК «Радуга»
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При отправке будущих бойцов присутствовали представители духовенства
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Мобилизованных провожали родственники и друзья
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19 мобилизованных карталинцев и жителей Локомотивного отправились в зону проведения спецоперации
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19 жителей Локомотивного городского округа и Карталинского района Челябинской области отправились 23 октября на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Будущих бойцов провожали в ДК «Радуга». «Среди призванных на фронт были и добровольцы, в их числе и участники объединения „Боевое братство“. Солдат и провожающих приветствовали представители Карталинской администрации и администрации Локомотивного, а также представители православного и мусульманского духовенства», — пишет газета «Карталинская новь». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация.
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