Среди отправившихся на фронт военных были добровольцы объединения «Боевое братство» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

19 жителей Локомотивного городского округа и Карталинского района Челябинской области отправились 23 октября на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Будущих бойцов провожали в ДК «Радуга».

«Среди призванных на фронт были и добровольцы, в их числе и участники объединения „Боевое братство“. Солдат и провожающих приветствовали представители Карталинской администрации и администрации Локомотивного, а также представители православного и мусульманского духовенства», — пишет газета «Карталинская новь».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация.

Мобилизованных провожали в ДК «Радуга» Фото: «Карталинская новь»

При отправке будущих бойцов присутствовали представители духовенства Фото: «Карталинская новь»

Мобилизованных провожали родственники и друзья Фото: «Карталинская новь»