19 жителей Локомотивного городского округа и Карталинского района Челябинской области отправились 23 октября на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Будущих бойцов провожали в ДК «Радуга».
«Среди призванных на фронт были и добровольцы, в их числе и участники объединения „Боевое братство“. Солдат и провожающих приветствовали представители Карталинской администрации и администрации Локомотивного, а также представители православного и мусульманского духовенства», — пишет газета «Карталинская новь».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация.
Мобилизованных провожали в ДК «Радуга»
Фото: «Карталинская новь»
При отправке будущих бойцов присутствовали представители духовенства
Фото: «Карталинская новь»
Мобилизованных провожали родственники и друзья
Фото: «Карталинская новь»
19 мобилизованных карталинцев и жителей Локомотивного отправились в зону проведения спецоперации
19 жителей Локомотивного городского округа и Карталинского района Челябинской области отправились 23 октября на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. Будущих бойцов провожали в ДК «Радуга». «Среди призванных на фронт были и добровольцы, в их числе и участники объединения „Боевое братство“. Солдат и провожающих приветствовали представители Карталинской администрации и администрации Локомотивного, а также представители православного и мусульманского духовенства», — пишет газета «Карталинская новь». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация.