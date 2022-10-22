Мобилизованных в муниципалитете Тюменской области проводили под «Прощание славянки»

Родственники мобилизованных провожали солдат под музыку Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Родственники и близкие мобилизованных из Сладковского района (Тюменская область) проводили бойцов на сборы под марш «Прощание славянки». Также солдат благословил священник, после чего они отправились в военный учебный центр. Об этом рассказал глава муниципального района Александр Иванов.

«Очередная группа мобилизованных из Сладковского района сегодня отправлена в военный учебный центр для переподготовки. Перед будущими бойцами выступил с благословлением священник. Он окропил их святой водой. Воины должны восстановить боевые навыки в учебном центре. Под музыку „Прощание славянки“ родные и близкие проводили автобус с мобилизованными в путь», — рассказал чиновник у себя в telegram-канале.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по указу президента страны Владимира Путина. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе: в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Ранее URA.RU сообщало, что главы еще двух муниципалитетов вместе с мэром Ишима Федором Шишкиным отправили мобилизованных земляков на сборы. Глава города тогда отметил, что в это время важно поддержать семьи мобилизованных.