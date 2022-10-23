23 октября 2022
22 октября 2022

В Челябинске искусственный интеллект научат диагностировать рак

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ФоРГО
Нейросети компьютера научат выявлять онкозаболевания Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разрабатывают методы диагностирования онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба вуза, в основе разработки лежат нейросети.

«В ЮУрГУ разрабатывается система методов диагностики онкологических заболеваний. Инновационные решения позволят точнее выявлять опухоли мозга и рака молочной железы на ранних стадиях», — говорится на сайте вуза.

Ученые ожидают, что новые методы позволят спасти множество жизней. Технология связана с работой глубоких нейронных сетей. Разработкой занят старший научный сотрудник Лаборатории больших данных и машинного обучения, доктор Сэчин Кумар.

По отношению к научным исследованиям в России проявляется повышенный интерес. Для привлечения внимания к разработкам молодых ученых объявлено о Десятилетии науки и технологий. За период с 2022 по 2031 годы количество научных сотрудников должно удвоиться, а вложения в инфраструктуру составят миллиарды рублей.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разрабатывают методы диагностирования онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба вуза, в основе разработки лежат нейросети. «В ЮУрГУ разрабатывается система методов диагностики онкологических заболеваний. Инновационные решения позволят точнее выявлять опухоли мозга и рака молочной железы на ранних стадиях», — говорится на сайте вуза. Ученые ожидают, что новые методы позволят спасти множество жизней. Технология связана с работой глубоких нейронных сетей. Разработкой занят старший научный сотрудник Лаборатории больших данных и машинного обучения, доктор Сэчин Кумар. По отношению к научным исследованиям в России проявляется повышенный интерес. Для привлечения внимания к разработкам молодых ученых объявлено о Десятилетии науки и технологий. За период с 2022 по 2031 годы количество научных сотрудников должно удвоиться, а вложения в инфраструктуру составят миллиарды рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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