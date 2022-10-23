В Челябинске искусственный интеллект научат диагностировать рак

24 октября 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Нейросети компьютера научат выявлять онкозаболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разрабатывают методы диагностирования онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба вуза, в основе разработки лежат нейросети. «В ЮУрГУ разрабатывается система методов диагностики онкологических заболеваний. Инновационные решения позволят точнее выявлять опухоли мозга и рака молочной железы на ранних стадиях», — говорится на сайте вуза. Ученые ожидают, что новые методы позволят спасти множество жизней. Технология связана с работой глубоких нейронных сетей. Разработкой занят старший научный сотрудник Лаборатории больших данных и машинного обучения, доктор Сэчин Кумар. По отношению к научным исследованиям в России проявляется повышенный интерес. Для привлечения внимания к разработкам молодых ученых объявлено о Десятилетии науки и технологий. За период с 2022 по 2031 годы количество научных сотрудников должно удвоиться, а вложения в инфраструктуру составят миллиарды рублей.

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разрабатывают методы диагностирования онкозаболеваний с помощью искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба вуза, в основе разработки лежат нейросети. «В ЮУрГУ разрабатывается система методов диагностики онкологических заболеваний. Инновационные решения позволят точнее выявлять опухоли мозга и рака молочной железы на ранних стадиях», — говорится на сайте вуза. Ученые ожидают, что новые методы позволят спасти множество жизней. Технология связана с работой глубоких нейронных сетей. Разработкой занят старший научный сотрудник Лаборатории больших данных и машинного обучения, доктор Сэчин Кумар. По отношению к научным исследованиям в России проявляется повышенный интерес. Для привлечения внимания к разработкам молодых ученых объявлено о Десятилетии науки и технологий. За период с 2022 по 2031 годы количество научных сотрудников должно удвоиться, а вложения в инфраструктуру составят миллиарды рублей.