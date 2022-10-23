В Челябинске свои дома покинули 426 жителей

Семь ветхих домов уже направлены на фактический снос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске расселили 426 человек из ветхоаварийных домов площадью 5 тысяч 820 квадратных метров. Об этом на аппаратном совещании 24 октября рассказала мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске были расселены 426 жителей города из ветхоаварийных домов, это 5 тысяч 820 квадратных метров. Еще 27 семей ждут решения», — рассказала Рыльская.

Рыльская отметила, семь ветхих домов уже направлены на фактический снос. Также еще четыре дома были признаны ветхоаварийными и подлежащими сносу. Сейчас по ним заключаются контракты.

Власти Челябинска до конца года пообещали переселить граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс планировалось начать с дома, расположенного на улице Стахановцев.