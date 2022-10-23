23 октября 2022
22 октября 2022

В Челябинске свои дома покинули 426 жителей

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Ветхоаварийный дом на улице Пушкина 69. Челябинск, старый дом, подъезд, ветхоаварийный дом, пушкина69
Семь ветхих домов уже направлены на фактический снос Фото:

В Челябинске расселили 426 человек из ветхоаварийных домов площадью 5 тысяч 820 квадратных метров. Об этом на аппаратном совещании 24 октября рассказала мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске были расселены 426 жителей города из ветхоаварийных домов, это 5 тысяч 820 квадратных метров. Еще 27 семей ждут решения», — рассказала Рыльская.

Рыльская отметила, семь ветхих домов уже направлены на фактический снос. Также еще четыре дома были признаны ветхоаварийными и подлежащими сносу. Сейчас по ним заключаются контракты.

Власти Челябинска до конца года пообещали переселить граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс планировалось начать с дома, расположенного на улице Стахановцев.

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В Челябинске расселили 426 человек из ветхоаварийных домов площадью 5 тысяч 820 квадратных метров. Об этом на аппаратном совещании 24 октября рассказала мэру Наталье Котовой замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске были расселены 426 жителей города из ветхоаварийных домов, это 5 тысяч 820 квадратных метров. Еще 27 семей ждут решения», — рассказала Рыльская. Рыльская отметила, семь ветхих домов уже направлены на фактический снос. Также еще четыре дома были признаны ветхоаварийными и подлежащими сносу. Сейчас по ним заключаются контракты. Власти Челябинска до конца года пообещали переселить граждан из семи ветхоаварийных домов. Процесс планировалось начать с дома, расположенного на улице Стахановцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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