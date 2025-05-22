В Челябинске не стали отменять популярную маршрутку

В Челябинске не будут отменять популярную маршрутку №78. Перевозчик учтет замечания и продолжит работу, сообщили в пресс-службе областного миндортранса.
«После многочисленных жалоб жителей Челябинска на работу автобусного маршрута № 78 Мамина — Академика Королева, ведомством совместно с ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“ были проведены проверки. Маршрут автобуса № 78 продолжит работу, выполняя все правила перевозок», — уточнили в пресс-службе регионального миндора.
На маршруте № 78 ежедневно должны работать девять автобусов малого класса с интервалом движения в 14 минут. Перевозчик обязан обеспечивать возможность оплаты проезда с помощью банковских и транспортных карт через терминалы; оплата переводами по номеру телефона категорически запрещена. ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» продолжит проверять работу маршрута в плановом и заявительном порядке.
Информация о прекращении работы маршрута появилась внутри автобусов в середине мая. На объявлении было указано, что популярную маршрутку, которая связывает микрорайон Тополиная аллея (Центральный район) с поселком Первоозерный (ЧТЗ), отменят с 1 июня.
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