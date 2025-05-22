Зислис: генменеджер Волков остается в «Тракторе»

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Алексей Волков остается в «Тракторе»
Алексей Волков остается в «Тракторе» Фото:

Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков останется в клубе. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспрес» Михаил Зислис.

«Генеральный менеджер Алексей Волков остается в „Тракторе“, с которым подпишет новый контракт. У него есть в Челябинске незавершенные дела», — сообщил Зислис.

Касательно будущего главного тренера «черно-белых» репортер высказался осторожно. По его словам, в теории может быть все что угодно.

«В голову канадцу я залезть не могу. Но у него еще остается год по контракту, причем с повышением зарплаты. Лучше и прибыльнее варианта Гру не найдет ни в одной точке мира», — рассуждает Зислис.

Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что будущее генменеджера «Трактора» зависит от итогов плей-офф. Ведь он один из тех, кто ответственен за принятые клубом решения. По результатам уже можно сделать вывод, что они были правильные.

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Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков останется в клубе. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспрес» Михаил Зислис. «Генеральный менеджер Алексей Волков остается в „Тракторе“, с которым подпишет новый контракт. У него есть в Челябинске незавершенные дела», — сообщил Зислис. Касательно будущего главного тренера «черно-белых» репортер высказался осторожно. По его словам, в теории может быть все что угодно. «В голову канадцу я залезть не могу. Но у него еще остается год по контракту, причем с повышением зарплаты. Лучше и прибыльнее варианта Гру не найдет ни в одной точке мира», — рассуждает Зислис. Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что будущее генменеджера «Трактора» зависит от итогов плей-офф. Ведь он один из тех, кто ответственен за принятые клубом решения. По результатам уже можно сделать вывод, что они были правильные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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