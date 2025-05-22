Зислис: генменеджер Волков остается в «Тракторе»

Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков останется в клубе. Об этом сообщает обозреватель «Спорт-Экспрес» Михаил Зислис.
«Генеральный менеджер Алексей Волков остается в „Тракторе“, с которым подпишет новый контракт. У него есть в Челябинске незавершенные дела», — сообщил Зислис.
Касательно будущего главного тренера «черно-белых» репортер высказался осторожно. По его словам, в теории может быть все что угодно.
«В голову канадцу я залезть не могу. Но у него еще остается год по контракту, причем с повышением зарплаты. Лучше и прибыльнее варианта Гру не найдет ни в одной точке мира», — рассуждает Зислис.
Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что будущее генменеджера «Трактора» зависит от итогов плей-офф. Ведь он один из тех, кто ответственен за принятые клубом решения. По результатам уже можно сделать вывод, что они были правильные.
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