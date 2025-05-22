В курортном районе Челябинской области начинается купальный сезон

В Чебаркуле объявили о старте купального сезона
© Служба новостей «URA.RU»
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Купаться рекомендуется только в установленных местах
Купаться рекомендуется только в установленных местах Фото:

В Челябинской области в Чебаркульском районе, который считается курортным, объявили о начале купального сезона с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. 

«Подписано постановление о купальном сезоне в Чебаркульском городском округе об открытии купального сезона на водоемах с 01.06.2025 по 31.08.2025. Организациям, на территории которых находятся пляжи, рекомендовано оборудовать их согласно требованиям и провести их техническое освидетельствование к началу купального сезона 2025 года», — сообщила пресс-служба муниципалитета в telegram-канале. 

Купание будет запрещено в необорудованных для этих целей местах на озерах Чебаркуль, Еловое и Малый Теренкуль. Знаки установят до 28 мая. С 1 июня на организованных пляжах начнут дежурить спасатели, порядок будут обеспечивать сотрудники местного отделения полиции. 

В Челябинске ранее уже были открыты девять муниципальных пляжей на трех водоемах, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели и установлены необходимые удобства. Мэрия города подготовила зоны отдыха к летнему сезону заранее, обеспечив их оборудованием и средствами наблюдения.

Уровень воды в обмелевших за последние годы озерах Чебаркульского района за год значительно поднялся: в Чебаркуле на 38 сантиметров, Еловом — на 12 сантиметров и Кисегаче — на 16 сантиметров. Озера ранее обмелели из-за аномальной летней жары и бесснежных зим.

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В Челябинской области в Чебаркульском районе, который считается курортным, объявили о начале купального сезона с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.  «Подписано постановление о купальном сезоне в Чебаркульском городском округе об открытии купального сезона на водоемах с 01.06.2025 по 31.08.2025. Организациям, на территории которых находятся пляжи, рекомендовано оборудовать их согласно требованиям и провести их техническое освидетельствование к началу купального сезона 2025 года», — сообщила пресс-служба муниципалитета в telegram-канале.  Купание будет запрещено в необорудованных для этих целей местах на озерах Чебаркуль, Еловое и Малый Теренкуль. Знаки установят до 28 мая. С 1 июня на организованных пляжах начнут дежурить спасатели, порядок будут обеспечивать сотрудники местного отделения полиции.  В Челябинске ранее уже были открыты девять муниципальных пляжей на трех водоемах, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели и установлены необходимые удобства. Мэрия города подготовила зоны отдыха к летнему сезону заранее, обеспечив их оборудованием и средствами наблюдения. Уровень воды в обмелевших за последние годы озерах Чебаркульского района за год значительно поднялся: в Чебаркуле на 38 сантиметров, Еловом — на 12 сантиметров и Кисегаче — на 16 сантиметров. Озера ранее обмелели из-за аномальной летней жары и бесснежных зим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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