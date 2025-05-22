В Челябинской области в Чебаркульском районе, который считается курортным, объявили о начале купального сезона с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подписано постановление о купальном сезоне в Чебаркульском городском округе об открытии купального сезона на водоемах с 01.06.2025 по 31.08.2025. Организациям, на территории которых находятся пляжи, рекомендовано оборудовать их согласно требованиям и провести их техническое освидетельствование к началу купального сезона 2025 года», — сообщила пресс-служба муниципалитета в telegram-канале.
Купание будет запрещено в необорудованных для этих целей местах на озерах Чебаркуль, Еловое и Малый Теренкуль. Знаки установят до 28 мая. С 1 июня на организованных пляжах начнут дежурить спасатели, порядок будут обеспечивать сотрудники местного отделения полиции.
В Челябинске ранее уже были открыты девять муниципальных пляжей на трех водоемах, где за безопасностью отдыхающих следят спасатели и установлены необходимые удобства. Мэрия города подготовила зоны отдыха к летнему сезону заранее, обеспечив их оборудованием и средствами наблюдения.
Уровень воды в обмелевших за последние годы озерах Чебаркульского района за год значительно поднялся: в Чебаркуле на 38 сантиметров, Еловом — на 12 сантиметров и Кисегаче — на 16 сантиметров. Озера ранее обмелели из-за аномальной летней жары и бесснежных зим.
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