Челябинский военврач-банкрот заявил в полицию на своего управляющего

Признанный банкротом челябинский бизнесмен и военврач Александр Мицуков подал заявление в полицию на своего финансового управляющего Сергея Иванова. Как Мицуков рассказал URA.RU, поводом послужили его действия по распоряжению долей предпринимателя в курортном бизнесе.
«Меня объявили банкротом. Поскольку в компании „ЮжуралПродукт“, вадеющей курортом на Увильдах, мне принадлежит 70%, Иванов решил распорядиться долей против моих интересов. Возникли подозрения в его незаконном умысле», — заявил URA.RU Мицуков.
В рамках дела о банкротстве бизнесмена Иванов имеет право распоряжаться конкурсной массой должника. Теперь на его действия арбитражный суд наложил обеспечение. Он не сможет распределить средства в сумме 50,864 млн рублей, поступившие от бывшей супруги Инги Майер и контролируемого ею вместе с общим сыном Александром Майер «МЦМиР „Курорт Увильды“» — оператора курорта. Иванова бизнесмен потребовал отстранить.
«Мицуков Александр Федорович обратился в арбитражный суд с жалобой, в которой просит признать действия финансового управляющего Иванова незаконными, отстранить от исполнения обязанностей в рамках процедуры банкротства», — заявлено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). Решение по ходатайству еще предстоит принять.
Как Мицуков пояснил URA.RU, Иванова он заподозрил в работе на интересы бывшей супруги. Она решила выкупить 70-процентную долю военврача в санатории на Увильдах за те самые 50,864 млн рублей. При этом бизнес, по словам Мицукова стоит на порядки дороже. Объявить торги по продаже доли Иванов не успел. В мае Майер добилась в суде, чтобы арест с доли был снят с возможностью ее отчуждения. Изучением правомерности действий Иванова займутся силовики.
В другом арбитражном процессе суд вернул арест на 14 банковских счетов Мицукова. Пристав Игорь Попов снял его в июне 2023 года после того, как Мицуков отправился на СВО. Всего тогда были сняты ограничения на работу с этими счетами и отменены девять обращений на взыскание со счетов. За решением вопроса приставы обратились в Верховный суд, но тот рассматривать не стал.
При подготовке материала URA.RU обратился за комментариями к Майер, но она не ответила. Также запрос направлен в организацию арбитражных управляющих «Стратегия» в Екатеринбурге, членом которой является Иванов. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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