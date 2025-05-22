Челябинского военного, попавшегося с наркотиками, оставили на свободе

Военного, проходящего службу по контракту в одной из частей Челябинской области, оставили на свободе после того, как он попался с наркотиками. В качестве наказания его отправили на условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда
«Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Военный признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального лишения свободы.
Наркотики военный приобрел в середине февраля и хранил их при себе. В тот же день, увидев на улице сотрудников полиции, он попытался выкинуть запрещенные вещества, но был задержан. У него изъяли 0,98 грамма производного от N-метилэфедрона.
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