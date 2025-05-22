Челябинского военного, попавшегося с наркотиками, оставили на свободе

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В суде контрактник признал вину и раскаялся в содеянном
В суде контрактник признал вину и раскаялся в содеянном Фото:

Военного, проходящего службу по контракту в одной из частей Челябинской области, оставили на свободе после того, как он попался с наркотиками. В качестве наказания его отправили на условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда

«Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Военный признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального лишения свободы.

Наркотики военный приобрел в середине февраля и хранил их при себе. В тот же день, увидев на улице сотрудников полиции, он попытался выкинуть запрещенные вещества, но был задержан. У него изъяли 0,98 грамма производного от N-метилэфедрона.

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Военного, проходящего службу по контракту в одной из частей Челябинской области, оставили на свободе после того, как он попался с наркотиками. В качестве наказания его отправили на условный срок, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда «Суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Военный признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств суд пришел к выводу о возможности его исправления без реального лишения свободы. Наркотики военный приобрел в середине февраля и хранил их при себе. В тот же день, увидев на улице сотрудников полиции, он попытался выкинуть запрещенные вещества, но был задержан. У него изъяли 0,98 грамма производного от N-метилэфедрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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