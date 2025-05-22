На Челябинскую область надвигается шторм

В Челябинской области в ближайший час и до конца дня резко испортится погода — на регион обрушатся ливни с крупным градом. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Град ранее уже выпал на перевалах национального парка «Зигальга». Град обычно идет не более шести минут, но от него страдает растительность, напомнили в пресс-службе нацпарка.
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