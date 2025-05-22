На Челябинскую область надвигается шторм

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Град прогнозируется в Челябинской области
Град прогнозируется в Челябинской области Фото:

В Челябинской области в ближайший час и до конца дня резко испортится погода — на регион обрушатся ливни с крупным градом. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра. 

«Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. 

Град ранее уже выпал на перевалах национального парка «Зигальга». Град обычно идет не более шести минут, но от него страдает растительность, напомнили в пресс-службе нацпарка.

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В Челябинской области в ближайший час и до конца дня резко испортится погода — на регион обрушатся ливни с крупным градом. О штормовом предупреждении сообщила пресс-служба регионального Гидрометеоцентра.  «Штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца суток 22 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.  Град ранее уже выпал на перевалах национального парка «Зигальга». Град обычно идет не более шести минут, но от него страдает растительность, напомнили в пресс-службе нацпарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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