Игроки хоккейного клуба "Трактор" прилетели в Челябинск из Ярославля. Серебряных призеров Кубка Гагарина торжественно встретили в аэропорту имени Курчатова. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.
"Мы дома", — сообщил telegram-канал ХК "Трактора". Ранее рейс с игроками не смог вылететь домой из Ярославля по соображениям безопасности из-за атак беспилотников ВСУ.
Ограничения на полеты привели к срыву запланированного возвращения команды. «Трактор“ задержался в Ярославле более чем на четыре часа.
На сайте команды отмечают, что 23 мая в 14:00 в конференц-зале ледовой арены "Трактор" имени Валерия Белоусова состоится пресс-конференция с участием генерального менеджера клуба Алексея Волкова и главного тренера команды Бенуа Гру. Чиновники хоккейного клуба ответят на вопросы журналистов. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн через сервис "Яндекс.Телемост" для тех, кто не сможет присутствовать лично.
Напомним, «Трактор» прилетел в Ярославль 20 мая для участия в пятом матче Кубка Гагарина против «Локомотива». Там "Трактор" завершил сезон, проиграв в овертайме со счетом 1:2. Финальная серия между «Локомотивом» и «Трактором» называлась экспертами одной из самых значимых в истории КХЛ, поскольку обе команды никогда ранее не выигрывали Кубок Гагарина. Советник министра спорта Дмитрий Губерниев отмечал, что победа любого из клубов станет историческим событием для российского хоккея.
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