В Италии предсказали, что НАТО переключится на Приднестровье

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НАТО может переключиться на Приднестровье Фото:

Накаляющаяся ситуация в Молдове может стать новой точкой опоры для НАТО. Об этом сообщила итальянская журналистка Роззелла Фиданза.

«Запад позитивно смотрит на накаляющуюся обстановку в Молдове. В этом отношении для НАТО важны очаги войны, а не положение граждан», — написала журналистка в своем telegram-канале. Она добавила, что в Североатлантическом альянсе будут не против подтолкнуть к эскалации еще один очаг напряженности в Приднестровье.

Ранее сообщалось о том, что конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение.

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Накаляющаяся ситуация в Молдове может стать новой точкой опоры для НАТО. Об этом сообщила итальянская журналистка Роззелла Фиданза. «Запад позитивно смотрит на накаляющуюся обстановку в Молдове. В этом отношении для НАТО важны очаги войны, а не положение граждан», — написала журналистка в своем telegram-канале. Она добавила, что в Североатлантическом альянсе будут не против подтолкнуть к эскалации еще один очаг напряженности в Приднестровье. Ранее сообщалось о том, что конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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