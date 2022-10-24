В Италии предсказали, что НАТО переключится на Приднестровье

24 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

НАТО может переключиться на Приднестровье Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Накаляющаяся ситуация в Молдове может стать новой точкой опоры для НАТО. Об этом сообщила итальянская журналистка Роззелла Фиданза. «Запад позитивно смотрит на накаляющуюся обстановку в Молдове. В этом отношении для НАТО важны очаги войны, а не положение граждан», — написала журналистка в своем telegram-канале. Она добавила, что в Североатлантическом альянсе будут не против подтолкнуть к эскалации еще один очаг напряженности в Приднестровье. Ранее сообщалось о том, что конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение.

Накаляющаяся ситуация в Молдове может стать новой точкой опоры для НАТО. Об этом сообщила итальянская журналистка Роззелла Фиданза. «Запад позитивно смотрит на накаляющуюся обстановку в Молдове. В этом отношении для НАТО важны очаги войны, а не положение граждан», — написала журналистка в своем telegram-канале. Она добавила, что в Североатлантическом альянсе будут не против подтолкнуть к эскалации еще один очаг напряженности в Приднестровье. Ранее сообщалось о том, что конфликт с Молдавией может резко обостриться после того, как в Кишинев начнет поступать оружие НАТО. Данный конфликт может перерасти в открытое столкновение.