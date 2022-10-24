Челябинские депутаты единогласно высказались за запрет пропаганды ЛГБТ

Депутаты законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом URA.RU сообщили 25 октября в пресс-службе регионального парламента, отметив, что постановление об одобрении уже направлено в Госдуму РФ.
«Депутаты законодательного собрания области единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Постановление об одобрении уже направили в Госдуму. Информацию об этом 27 октября также озвучат на ближайшем заседании ЗСО», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла широкое распространение. Она ведется как через СМИ и интернет, так и через проведение общественных мероприятий, демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии», — говорится в пояснительной записке к федеральному проекту на сайте заксобрания.
В пресс-службе отметили, что публичное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений «опасно не только для детей и молодежи, но и для всего общества». Это, по заявлению политиков, несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.
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