24 октября 2022

Челябинские депутаты единогласно высказались за запрет пропаганды ЛГБТ

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Послание Дубровского к ЗСО. Челябинск., совещание, заседание
Постановление об одобрении региональные депутаты направили в Госдуму РФ Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом URA.RU сообщили 25 октября в пресс-службе регионального парламента, отметив, что постановление об одобрении уже направлено в Госдуму РФ.

«Депутаты законодательного собрания области единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Постановление об одобрении уже направили в Госдуму. Информацию об этом 27 октября также озвучат на ближайшем заседании ЗСО», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла широкое распространение. Она ведется как через СМИ и интернет, так и через проведение общественных мероприятий, демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии», — говорится в пояснительной записке к федеральному проекту на сайте заксобрания.

В пресс-службе отметили, что публичное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений «опасно не только для детей и молодежи, но и для всего общества». Это, по заявлению политиков, несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом URA.RU сообщили 25 октября в пресс-службе регионального парламента, отметив, что постановление об одобрении уже направлено в Госдуму РФ. «Депутаты законодательного собрания области единогласно поддержали федеральный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Постановление об одобрении уже направили в Госдуму. Информацию об этом 27 октября также озвучат на ближайшем заседании ЗСО», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла широкое распространение. Она ведется как через СМИ и интернет, так и через проведение общественных мероприятий, демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии», — говорится в пояснительной записке к федеральному проекту на сайте заксобрания. В пресс-службе отметили, что публичное одобрение нетрадиционных сексуальных отношений «опасно не только для детей и молодежи, но и для всего общества». Это, по заявлению политиков, несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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