Выпускникам-медикам в регионе работа найдется Фото: Екатерина Сычкова

Среди выпускников Южно-Уральского государственного медуниверситета (ЮУГМУ, Челябинск) 46% специалистов в 2022 году нашли работу. Как сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Важенин, среди ординаторов показатель достиг 85%.

«Количество трудоустроенных выпускников 2022 года, обучавшихся на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах, достигло 46%. Это 252 человека», — заявил Важенин, выступая перед студентами.

При этом еще 47% специалистов предпочли продолжить обучение по программе ординатуры. Среди выпускников, обучавшихся по целевому набору, показатели примерно такие же: 41% трудоустроенных специалистов и 90% нашедших работу ординаторов.

Большинство ординаторов второго года обучения, согласно проведенным опросам, пожелало работать в областных больницах и учреждениях Челябинска либо в областных специализированных больницах. Совокупно цифра достигла 78%. В городских лечебно-профилактических учреждениях захотели трудиться 8%. Меньше всего желающих отправиться на рабочее место в районные больницы.

В качестве стимулирующих факторов при поиске работы все выпускники назвали помощь наставника в учреждении. Для большинства важен уровень зарплаты. Многих привлекла возможность получения медицинского опыта. Среди важных факторов, способных повлиять на выбор молодых врачей, 44% назвали возможность решения жилищного вопроса, треть привлекают единовременные выплаты, 16% заинтересованы во внеочередном получении места для ребенка в детском саду.

Различные стимулы, предусмотренные программой правительства РФ, призваны повысить интерес молодых к образовательной и научной деятельности. Партнерство учебных заведений, органов власти и бизнеса помогает молодым кадрам находить работу, а социально-экономической сфере регионов ускоренно развиваться.

Половина молодых специалистов вместо трудоустройства предпочла продолжить учебу в ординатуре Скрин: пресс-служба ЮУГМУ

Две трети выпускников рассчитывают на зарплату в 50—70 тысяч рублей Скрин: пресс-служба ЮУГМУ