Алексей Текслер заявил, что несмотря на сложности, от строительства детских садов и школ область не отказывается Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер 26 октября проверил несколько ключевых социальных строек на территории Челябинской агломерации. Речь идет о школах и детских садах в новых микрорайонах Челябинска и Сосновского района. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«Проверил несколько ключевых социальных строек, которые люди очень ждут. Речь о школах и детских садах в новых микрорайонах Челябинской агломерации», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что строительство детсада в микрорайоне «Твоя Привилегия» практически завершено. Условия для ребятишек хорошие и до конца года учреждение начнет работу. В этом же районе активно идет строительство долгожданной школы. Все работы должны завершится до конца года, после чего школа перейдет к образовательному процессу.

Идет стройка новой школы и в «Вишневой горке». Есть вопросы по графику, но строители дали губернатору обязательства уложиться в срок. В следующем сентябре там уже будут учиться дети.

«Заехал на детский сад в микрорайоне „Манхэттен“ в Челябинске. Хороший получился садик, уверен, детям здесь понравится. Готовность стопроцентная. Договорились, что учебный процесс здесь начнется в самое ближайшее время», — заявил губернатор.

Подводя итоги, Текслер написал, что несмотря на трудности, от планов по строительству и ремонту детских садов, школ, объектов здравоохранения правительство области не отказывается. Наоборот, есть задача строить быстрее, особенно в новых густонаселенных районах. Так власти приступают к строительство новой школы в «Ньютоне» и проектируют еще одну школу в «Чурилово».

Алексей Текслер отметил, что строительство школ и детских садов ведется не только в Челябинске и пригородах Фото: telegram-канал Алексея Текслера