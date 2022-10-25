25 октября 2022

В ЯНАО жители нескольких многоквартирных домов остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгон жители восьми домой остались без отопления Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители восьми многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на тепловой магистрали. Об этом пожаловались местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«Авария: повреждение на большой магистрали. Сотрудники уже на месте. Устраняем. Когда закончим работы — неизвестно, будем работать. Приносим извинения за доставленные неудобства жителям, оставшимся без тепла», — прокомментировали в аварийной службе со слов жителей.

Температура на улице в Новом Уренгое уже — 10 градусов. Горожане сообщают, что в аварийной службе пообещали вернуть тепло до полуночи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за стихийного фонтана. Высота фонтана была в четыре этажа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жители восьми многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на тепловой магистрали. Об этом пожаловались местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «Авария: повреждение на большой магистрали. Сотрудники уже на месте. Устраняем. Когда закончим работы — неизвестно, будем работать. Приносим извинения за доставленные неудобства жителям, оставшимся без тепла», — прокомментировали в аварийной службе со слов жителей. Температура на улице в Новом Уренгое уже — 10 градусов. Горожане сообщают, что в аварийной службе пообещали вернуть тепло до полуночи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за стихийного фонтана. Высота фонтана была в четыре этажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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