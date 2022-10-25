В ЯНАО жители нескольких многоквартирных домов остались без отопления

В Новом Уренгон жители восьми домой остались без отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители восьми многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на тепловой магистрали. Об этом пожаловались местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«Авария: повреждение на большой магистрали. Сотрудники уже на месте. Устраняем. Когда закончим работы — неизвестно, будем работать. Приносим извинения за доставленные неудобства жителям, оставшимся без тепла», — прокомментировали в аварийной службе со слов жителей.

Температура на улице в Новом Уренгое уже — 10 градусов. Горожане сообщают, что в аварийной службе пообещали вернуть тепло до полуночи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске микрорайон Чурилово остался без воды из-за стихийного фонтана. Высота фонтана была в четыре этажа.