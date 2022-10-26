Свердловской пенсионерке не удалось избежать штрафа в 300 тысяч за поддержку Ройзмана

27 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Суд назначил пенсионерке штраф в 300 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии Суд оставил в силе штраф в 300 000 рублей, который назначили 80-летней екатеринбурженке Галине Бастрыгиной за одиночный пикет в поддержку экс-мэра столицы Урала Евгения Ройзмана. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Суд признал Бастрыгину виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии) и назначил максимально возможный штраф в размере 300 тысяч рублей. Наказание вступило в силу», — сказано в сообщении. Евгений Ройзман был задержан 24 августа по подозрению в дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, а затем Ройзмана доставили в суд, где ему запретили общаться с кем-либо, кроме экстренных служб и членов семьи. Также экс-мэру запретили бывать в публичных местах, при этом не объяснив, какие именно места входят в этот список. 22 сентября сотрудники екатеринбургского УМВД задержали на проспекте Ленина Галину Бастрыгину, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку Ройзмана. Позже задержали еще одного пикетчика — Ивана Любимова. Полицейские обвинили их в организации массового мероприятия. Участникам пикетов назначены штрафы.

Суд оставил в силе штраф в 300 000 рублей, который назначили 80-летней екатеринбурженке Галине Бастрыгиной за одиночный пикет в поддержку экс-мэра столицы Урала Евгения Ройзмана. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Суд признал Бастрыгину виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии) и назначил максимально возможный штраф в размере 300 тысяч рублей. Наказание вступило в силу», — сказано в сообщении. Евгений Ройзман был задержан 24 августа по подозрению в дискредитации армии РФ. Силовики провели обыски в его квартире, а затем Ройзмана доставили в суд, где ему запретили общаться с кем-либо, кроме экстренных служб и членов семьи. Также экс-мэру запретили бывать в публичных местах, при этом не объяснив, какие именно места входят в этот список. 22 сентября сотрудники екатеринбургского УМВД задержали на проспекте Ленина Галину Бастрыгину, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку Ройзмана. Позже задержали еще одного пикетчика — Ивана Любимова. Полицейские обвинили их в организации массового мероприятия. Участникам пикетов назначены штрафы.