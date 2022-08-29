Экс-мэру Ройзману готовят новые уголовные дела

Евгению Ройзману запретили посещать массовые мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики из Следственного комитета России готовятся возбудить в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана новые уголовное дела о дискредитации армии, а также дело об оправдании терроризма. Такой информацией с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Силовики ищут материалы, которые говорят о дискредитации Ройзманом войск РФ. В частности, анализируется его техника, изъятая во время допроса», — рассказал собеседник агентства. Он допустил, что одним из новых уголовных дел для Ройзмана станет дело об оправдании терроризма.

Соответствующее обвинение ему могут предъявить, когда закончится анализ публикаций экс-мэра. Вероятно, у силовиков получится доказать, что Ройзман говорил о террористических объединениях и об их представителях в позитивном ключе.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов в разговоре с URA.RU назвал сообщения о новых уголовных делах слухами. Агентство направило запрос в СК РФ, ответа на момент публикации не поступило.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа. Рано утром к нему в дом пришли силовики в масках и провели обыски в его квартире, музее Невьянской иконы, а также в Фонде Ройзмана. После задержания экс-мэра доставили в суд и избрали меру пресечения в виде запрета публикаций в соцсетях и посещения массовых мероприятий. Следователи собирают доказательства вины Ройзмана.