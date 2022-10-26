В Челябинске легковой автомобиль протаранил автобус

В ДТП серьезно пострадала девушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 27 октября на Свердловском проспекте легковой автомобиль влетел в пассажирский автобус. В ДТП есть пострадавшие, на месте работают экстренные службы, сообщили URA.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

«Сегодня около 13:00 в Челябинске, напротив дома №11 по Свердловскому проспекту, водитель автомобиля „Лада Гранта“, молодой человек 2001 года рождения, совершил наезд на остановившийся на остановке автобус № 15», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля «Лада Гранта» и его пассажирке, девушке 2001 года рождения: их госпитализировали. В автобусе пострадавших нет. Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП.