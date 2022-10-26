Военный комиссариат Тюменской области предлагает работу «дерзкому» разведчику

Разведчики должны будут добывать координаты боевых и оборонительных объектов противника Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Военный комиссариат Тюменской области предлагает службу по контракту разведчикам, которые должны действовать скрытно, но дерзко, а также уметь обманывать противника. Вакансия размещена в базе сервиса «Работа в России».

«Требуется разведчик объектов природы для коллекций. Количество рабочих мест — 15. Обязанности: действовать скрытно, дерзко, смело добывать разведывательные сведения, проявлять изобретательность и широко применять приемы военной хитрости и обмана противника», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.

Соискателям предлагают службу по контракту. Среди иных необходимых навыков — выявление средств массового поражения, оружия, самолетов, огневых и оборонительных сооружений противника. Разведчики должны быстро наносить координаты этих объектов на карты, а также иметь навыки ориентирования на местности.

Как ранее писало URA.RU, также военному комиссариату требуются и другие сотрудники. Часть из них должна обладать хорошим почерком, а других наймут, чтобы они занимались розыском уклонистов.