26 октября 2022

Военный комиссариат Тюменской области предлагает работу «дерзкому» разведчику

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, война, квадрокоптер, разведка
Разведчики должны будут добывать координаты боевых и оборонительных объектов противника Фото:

Военный комиссариат Тюменской области предлагает службу по контракту разведчикам, которые должны действовать скрытно, но дерзко, а также уметь обманывать противника. Вакансия размещена в базе сервиса «Работа в России».

«Требуется разведчик объектов природы для коллекций. Количество рабочих мест — 15. Обязанности: действовать скрытно, дерзко, смело добывать разведывательные сведения, проявлять изобретательность и широко применять приемы военной хитрости и обмана противника», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.

Соискателям предлагают службу по контракту. Среди иных необходимых навыков — выявление средств массового поражения, оружия, самолетов, огневых и оборонительных сооружений противника. Разведчики должны быстро наносить координаты этих объектов на карты, а также иметь навыки ориентирования на местности.

Как ранее писало URA.RU, также военному комиссариату требуются и другие сотрудники. Часть из них должна обладать хорошим почерком, а других наймут, чтобы они занимались розыском уклонистов.

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Военный комиссариат Тюменской области предлагает службу по контракту разведчикам, которые должны действовать скрытно, но дерзко, а также уметь обманывать противника. Вакансия размещена в базе сервиса «Работа в России». «Требуется разведчик объектов природы для коллекций. Количество рабочих мест — 15. Обязанности: действовать скрытно, дерзко, смело добывать разведывательные сведения, проявлять изобретательность и широко применять приемы военной хитрости и обмана противника», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Соискателям предлагают службу по контракту. Среди иных необходимых навыков — выявление средств массового поражения, оружия, самолетов, огневых и оборонительных сооружений противника. Разведчики должны быстро наносить координаты этих объектов на карты, а также иметь навыки ориентирования на местности. Как ранее писало URA.RU, также военному комиссариату требуются и другие сотрудники. Часть из них должна обладать хорошим почерком, а других наймут, чтобы они занимались розыском уклонистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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