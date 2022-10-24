24 октября 2022

Военный комиссариат Тюменской области нуждается в человеке с хорошим почерком

Тюменский военный комиссариат ищет в штат сотрудника с разборчивым почерком
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат. Тюмень, куличков алексей
В ведомство военкома Алексея Куличкова нужен сотрудник с разборчивым почерком Фото:

Военный комиссариат Тюменской области ищет сотрудника с хорошим почерком, чтобы оформлять документы. Вакансия размещена на сервисе «Работа в России».

«Требуется старший помощник начальника отделения. Требования к кандидату: справка о наличии/отсутствии судимости, высшее образование, хороший, разборчивый почерк», — указано в вакансии военного комиссариата Тюменской области.

Сотруднику предстоит заниматься оформлением документов: на граждан, предназначенных в команды, на допуск с соблюдением режима секретности, и работать с бумагами по мобилизации и аппарату усиления. Заработная плата — от 18 до 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что областной военкомат ищет сотрудников, которые займутся розыском граждан. Потребность в работниках указана как срочная.

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Военный комиссариат Тюменской области ищет сотрудника с хорошим почерком, чтобы оформлять документы. Вакансия размещена на сервисе «Работа в России». «Требуется старший помощник начальника отделения. Требования к кандидату: справка о наличии/отсутствии судимости, высшее образование, хороший, разборчивый почерк», — указано в вакансии военного комиссариата Тюменской области. Сотруднику предстоит заниматься оформлением документов: на граждан, предназначенных в команды, на допуск с соблюдением режима секретности, и работать с бумагами по мобилизации и аппарату усиления. Заработная плата — от 18 до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что областной военкомат ищет сотрудников, которые займутся розыском граждан. Потребность в работниках указана как срочная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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