Военный комиссариат Тюменской области нуждается в человеке с хорошим почерком

Тюменский военный комиссариат ищет в штат сотрудника с разборчивым почерком

25 октября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

В ведомство военкома Алексея Куличкова нужен сотрудник с разборчивым почерком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области ищет сотрудника с хорошим почерком, чтобы оформлять документы. Вакансия размещена на сервисе «Работа в России». «Требуется старший помощник начальника отделения. Требования к кандидату: справка о наличии/отсутствии судимости, высшее образование, хороший, разборчивый почерк», — указано в вакансии военного комиссариата Тюменской области. Сотруднику предстоит заниматься оформлением документов: на граждан, предназначенных в команды, на допуск с соблюдением режима секретности, и работать с бумагами по мобилизации и аппарату усиления. Заработная плата — от 18 до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что областной военкомат ищет сотрудников, которые займутся розыском граждан. Потребность в работниках указана как срочная.

Военный комиссариат Тюменской области ищет сотрудника с хорошим почерком, чтобы оформлять документы. Вакансия размещена на сервисе «Работа в России». «Требуется старший помощник начальника отделения. Требования к кандидату: справка о наличии/отсутствии судимости, высшее образование, хороший, разборчивый почерк», — указано в вакансии военного комиссариата Тюменской области. Сотруднику предстоит заниматься оформлением документов: на граждан, предназначенных в команды, на допуск с соблюдением режима секретности, и работать с бумагами по мобилизации и аппарату усиления. Заработная плата — от 18 до 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что областной военкомат ищет сотрудников, которые займутся розыском граждан. Потребность в работниках указана как срочная.