В Челябинской области резко подорожали коттеджи

С начала года стоимость частных домов в столице Южного Урала увеличилась на 24,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области коттеджи с начала 2022 года подорожали на 24,8%. Средняя стоимость частного дома составила около 4,5 млн рублей, сообщается в исследовании на портале «Мир квартир».

«С начала этого года стоимость загородных домов в Челябинской области выросла на 24,8%. С июля по сентябрь 2022 года коттеджи подорожали на 16,8%. На данный момент средняя стоимость частного дома в области составляет 4 млн 363 тысячи 676 рублей», — говорится в сообщении.

Специалисты «Мир квартир» отметили, что сильнее всего в РФ загородная недвижимость с начала года подорожала в Карачаево-Черкесии (+36,5%). Также с начала года существенно увеличилась стоимость частных домов в Кабардино-Балкарии (+36,3%), Магаданской области (+35,9%), Тыве (+34,8%), Калмыкии (+32,9%), Марий Эл (+31,6%), Воронежской области (+30,6%) и республике Хакасия (+30,6%).