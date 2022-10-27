Пропавшую Веронику Сарсадских ищут более 200 человек (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Новоасбесте (Свердловская область) полицейские и волонтеры десятые сутки ищут 82-летнюю Веронику Сарсадских, которая без вести пропала в лесу 18 октября. Ее поисками занимается более 200 человек, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

«Поиски пропавшей в лесу Веры Сарсадских продолжаются. Ее искали больше 200 человек: полиция спасатели, родные, местные жители, добровольцы отряда „ЛизаАлерт“. Приехали большие группы из Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в том числе студенты Нижнетагильского медицинского колледжа», — говорится в сообщении.

Пожилая женщина занимается скандинавской ходьбой. 18 октября она вышла на прогулку в лес, но потерялась. Вечером она позвонила близким и сообщила об этом. Родные обратились в полицию за помощью. Развернулись поиски, к силовикам присоединились сотрудники МЧС, добровольцы и опытные поисковики.

Первое время женщина выходила на связь. Поисковики пытались определить ее местонахождение, но указанные ориентиры оказались неверными. Вскоре ее телефон перестал отвечать. Позднее был объявлен общий сбор добровольцев, чтобы прочесать большой квадрат местности, пишут волонтеры поискового отряда. В поисках задействованы четыре беспилотных летательных аппарата, пять квадроциклов и мотоциклы.

Поиски Веры Сарсадских продолжаются. Ее рост — 156 сантиметров, у нее седые волосы и серые глаза. Если вам известно ее местонахождение, позвоните по телефону +7 (800) 700-54-52 или 112.

Пропавшую женщину ищут десятые сутки Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В поисках участвует более 200 свердловчан Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»