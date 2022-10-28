Первый российский вуз открыл представительство в новых регионах РФ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыл свое представительство университет «Синергия». Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко.
«Университет „Синергия“ стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой Народной Республике», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он отметил, что полученные знания и умения помогут будущим специалистам внести существенный вклад в развитие республики. Более чем 500 образовательных программ университета полностью отвечают тем задачам, который ставит перед собой регион для восстановления мирной жизни в составе России.
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыл свое представительство университет «Синергия». Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко. «Университет „Синергия“ стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой Народной Республике», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он отметил, что полученные знания и умения помогут будущим специалистам внести существенный вклад в развитие республики. Более чем 500 образовательных программ университета полностью отвечают тем задачам, который ставит перед собой регион для восстановления мирной жизни в составе России. Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» открыла свои отделения в Луганской и Донецкой народных республиках. Также на восстановление присоединенных к России территорий хотят направить работников строительной отрасли, передает телеканал 360.