Первый российский вуз открыл представительство в новых регионах РФ

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ноутбук, студентка, подготовка, образование, сессия
Университет «Синергия» открыл свое представительство в ДНР Фото:
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыл свое представительство университет «Синергия». Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

«Университет „Синергия“ стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой Народной Республике», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он отметил, что полученные знания и умения помогут будущим специалистам внести существенный вклад в развитие республики. Более чем 500 образовательных программ университета полностью отвечают тем задачам, который ставит перед собой регион для восстановления мирной жизни в составе России.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» открыла свои отделения в Луганской и Донецкой народных республиках. Также на восстановление присоединенных к России территорий хотят направить работников строительной отрасли, передает телеканал 360.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) открыл свое представительство университет «Синергия». Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко. «Университет „Синергия“ стал первым российским вузом, который открыл свое представительство в Донецкой Народной Республике», — написал Хоценко в своем telegram-канале. Он отметил, что полученные знания и умения помогут будущим специалистам внести существенный вклад в развитие республики. Более чем 500 образовательных программ университета полностью отвечают тем задачам, который ставит перед собой регион для восстановления мирной жизни в составе России. Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» открыла свои отделения в Луганской и Донецкой народных республиках. Также на восстановление присоединенных к России территорий хотят направить работников строительной отрасли, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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