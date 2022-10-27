27 октября 2022

В ХМАО произошло два массовых ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Два ДТП произошли в Сургуте и Нижневартовске Фото:

Два массовых ДТП произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее сообщение появилось в региональных новостных пабликах.

«ДТП в районе Сургута, столкнулись 6 машин. И массовое ДТП в Нижневартовске на Ленина напротив роддома», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».

В обоих случаях о пострадавших ничего не известно. Как пояснили в УМВД по ХМАО, обстоятельства выясняются.

Ранее URA.RU рассказывало в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.

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Два массовых ДТП произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее сообщение появилось в региональных новостных пабликах. «ДТП в районе Сургута, столкнулись 6 машин. И массовое ДТП в Нижневартовске на Ленина напротив роддома», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск». В обоих случаях о пострадавших ничего не известно. Как пояснили в УМВД по ХМАО, обстоятельства выясняются. Ранее URA.RU рассказывало в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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