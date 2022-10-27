В ХМАО произошло два массовых ДТП

Два ДТП произошли в Сургуте и Нижневартовске
Два массовых ДТП произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее сообщение появилось в региональных новостных пабликах.
«ДТП в районе Сургута, столкнулись 6 машин. И массовое ДТП в Нижневартовске на Ленина напротив роддома», — сообщает telegram-канал «Типичный краб. Нижневартовск».
В обоих случаях о пострадавших ничего не известно. Как пояснили в УМВД по ХМАО, обстоятельства выясняются.
Ранее URA.RU рассказывало в ХМАО пьяный водитель иномарки вытолкнул впередиидущий автомобиль «ВАЗ» на встречную полосу, где тот столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил травмы.
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