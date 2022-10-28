Екатеринбурженка напала на охранника, сделавшего ей замечание из-за мусора. Видео

29 октября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Женщина заставляла охранника выбросить мусор вместо нее, потому что она платит за его услуги Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге жительница ЖК «Малевич» напала на охранника, который сделал ей замечание из-за выкинутого пакета с мусором маленькую урну возле подъезда. Об этом сообщает очевидец. «В ЖК „Малевич“ женщина напала на сотрудника охраны, пытавшегося призвать ее к порядку. Она выкинула пакет с мусором в урну возле подъезда», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. По словам очевидца, женщина уже не в первый раз так поступает. «Такой инцидент происходит каждый раз, когда женщина пытается всунуть свой пакет с мусором в урну, не желая путешествовать к мусорным бакам», — сообщил очевидец. Женщина всегда буйно реагирует на замечания охранника, который объясняет ей, куда нужно выкидывать мусорные пакеты. В этот раз женщина не выдержала и несколько раз ударила мужчину. Судя по видео, женщина фотографировала охранника и пыталась его спровоцировать на конфликт. «Она предложила ему отнести мусор, потому что платит за охрану и ей должны обеспечить комфорт и помощь в проживании», — добавил очевидец. Жалобы на женщину в полицию не поступали.

В Екатеринбурге жительница ЖК «Малевич» напала на охранника, который сделал ей замечание из-за выкинутого пакета с мусором маленькую урну возле подъезда. Об этом сообщает очевидец. «В ЖК „Малевич“ женщина напала на сотрудника охраны, пытавшегося призвать ее к порядку. Она выкинула пакет с мусором в урну возле подъезда», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. По словам очевидца, женщина уже не в первый раз так поступает. «Такой инцидент происходит каждый раз, когда женщина пытается всунуть свой пакет с мусором в урну, не желая путешествовать к мусорным бакам», — сообщил очевидец. Женщина всегда буйно реагирует на замечания охранника, который объясняет ей, куда нужно выкидывать мусорные пакеты. В этот раз женщина не выдержала и несколько раз ударила мужчину. Судя по видео, женщина фотографировала охранника и пыталась его спровоцировать на конфликт. «Она предложила ему отнести мусор, потому что платит за охрану и ей должны обеспечить комфорт и помощь в проживании», — добавил очевидец. Жалобы на женщину в полицию не поступали.