28 октября 2022

Екатеринбурженка напала на охранника, сделавшего ей замечание из-за мусора. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник сотрудников Администрации Екатеринбурга в Дендропарке. Екатеринбург, мусорные пакеты, уборка улиц, уборка территории, мешки с мусором, уборка в парке, субботник, мусорные мешки
Женщина заставляла охранника выбросить мусор вместо нее, потому что она платит за его услуги Фото:

В Екатеринбурге жительница ЖК «Малевич» напала на охранника, который сделал ей замечание из-за выкинутого пакета с мусором маленькую урну возле подъезда. Об этом сообщает очевидец.

«В ЖК „Малевич“ женщина напала на сотрудника охраны, пытавшегося призвать ее к порядку. Она выкинула пакет с мусором в урну возле подъезда», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

По словам очевидца, женщина уже не в первый раз так поступает. «Такой инцидент происходит каждый раз, когда женщина пытается всунуть свой пакет с мусором в урну, не желая путешествовать к мусорным бакам», — сообщил очевидец.

Женщина всегда буйно реагирует на замечания охранника, который объясняет ей, куда нужно выкидывать мусорные пакеты. В этот раз женщина не выдержала и несколько раз ударила мужчину. Судя по видео, женщина фотографировала охранника и пыталась его спровоцировать на конфликт. «Она предложила ему отнести мусор, потому что платит за охрану и ей должны обеспечить комфорт и помощь в проживании», — добавил очевидец. Жалобы на женщину в полицию не поступали.

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В Екатеринбурге жительница ЖК «Малевич» напала на охранника, который сделал ей замечание из-за выкинутого пакета с мусором маленькую урну возле подъезда. Об этом сообщает очевидец. «В ЖК „Малевич“ женщина напала на сотрудника охраны, пытавшегося призвать ее к порядку. Она выкинула пакет с мусором в урну возле подъезда», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. По словам очевидца, женщина уже не в первый раз так поступает. «Такой инцидент происходит каждый раз, когда женщина пытается всунуть свой пакет с мусором в урну, не желая путешествовать к мусорным бакам», — сообщил очевидец. Женщина всегда буйно реагирует на замечания охранника, который объясняет ей, куда нужно выкидывать мусорные пакеты. В этот раз женщина не выдержала и несколько раз ударила мужчину. Судя по видео, женщина фотографировала охранника и пыталась его спровоцировать на конфликт. «Она предложила ему отнести мусор, потому что платит за охрану и ей должны обеспечить комфорт и помощь в проживании», — добавил очевидец. Жалобы на женщину в полицию не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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