28 октября 2022

Мобилизованный блогер из Копейска передал привет с передовой. Видео

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
На видео снят нехитрый быт мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов передал видеопривет с передовой. На кадрах видны организация перекуса на армейских ящиках и окопы с маскировкой. Видео мужчина разместил в своем telegram-канале.

«22 октября, маленько перекусили. Находимся мы примерно в десяти километрах от передовой. Сейчас окопались немножко, поели, пойдем воевать. Сытые довольные. Все у нас ништяк», — заявил Волосов на видео.

На кадрах видео запечатлен быт защитников: обеденный стол и скамьи из армейских ящиков, окопы, бронетранспортер, сложенные рюкзаки со спальниками. Мужчины машут руками и улыбаются.

«Победа будет за нами. Наведем сейчас чуть-чуть порядок здесь, а то тут разболтались все. Поставим всех на место», — подытожил Волосов.

Ранее блогер снял на видео тренировку мобилизованных на полигоне. Спустя две недели молчания он вышел на связь со словами, что все живы и здоровы.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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Мобилизованный блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов передал видеопривет с передовой. На кадрах видны организация перекуса на армейских ящиках и окопы с маскировкой. Видео мужчина разместил в своем telegram-канале. «22 октября, маленько перекусили. Находимся мы примерно в десяти километрах от передовой. Сейчас окопались немножко, поели, пойдем воевать. Сытые довольные. Все у нас ништяк», — заявил Волосов на видео. На кадрах видео запечатлен быт защитников: обеденный стол и скамьи из армейских ящиков, окопы, бронетранспортер, сложенные рюкзаки со спальниками. Мужчины машут руками и улыбаются. «Победа будет за нами. Наведем сейчас чуть-чуть порядок здесь, а то тут разболтались все. Поставим всех на место», — подытожил Волосов. Ранее блогер снял на видео тренировку мобилизованных на полигоне. Спустя две недели молчания он вышел на связь со словами, что все живы и здоровы. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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