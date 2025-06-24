В Челябинске детей в выходные зовут на концерт Cream Soda, кулинарный батл и кинопоказы. Афиша

В Челябинске устроят молодежный фестиваль, прогулку с альпака и турнир по дзюдо

25 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Группа Cream Soda стала хедлайнером молодежного фестиваля Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на выходных, 28 и 29 июня, устроят молодежный фестиваль с лекциями, интерактивами и концертом известной группы Cream Soda, а также проведут экскурсии по Челябинску и области. Юных жителей города ожидает встреча с альпака, кулинарная битва и турнир по дзюдо. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. МОЛФЕСТ (14+) Одним из главных событий выходных станет фестиваль МОЛФЕСТ, который пройдет 28 июня с 12:00 на Площади Революции. На площадке расположатся четыре интерактивные зоны: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай». Подростки смогут поучаствовать в квизах, послушать лекции от ведущих вузов региона, узнать о новых возможностях для молодежи и посетить маркет молодых предпринимателей. Кроме того, будут открыты турнир по воркауту, граффити-фестиваль и другие мероприятия. Завершится праздник концертом группы Cream Soda. Также на фестивале выступят дизайнер Артемий Лебедев и комики Вован и Лексус. Вход свободный. Экскурсии и познавательные программы Челябинцев приглашают на экскурсию по сыроварне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В субботу, 28 июня, в 12:00 стартует пешеходная экскурсия «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала», которая познакомит с историей радиозавода и развитием городской среды. Стоимость — 700 рублей, начало у бассейна ЮУрГУ. (12+) А в воскресенье, 29 июня в 10:00, можно отправиться в поездку в деревню Султаново с посещением сыроварни, катанием на царской карете и чаепитием с домашней выпечкой. Стоимость — 1,9 тысячи рублей за ребенка. (6+)



В главном зоопарке города 29 июня в 13:00 пройдет необычная прогулка с альпака. Для посещения оплачивается только входной билет. Важно соблюдать правила поведения с животными. (6+) Кулинарные мастер-классы (6+) Семейный кулинарный батл устроят в кондитерской «Высший вкус» 29 июня, 11:00. Там команды будут соревноваться в приготовлении торта за 45 минут. Стоимость: 750 рублей (взрослый) и 350 рублей (ребенок). Мастер-класс по приготовлению бургера с куриной котлетой и шоколадных вафель с мороженым состоится в студии «Пармезан» 29 июня в 14:00. Стоимость урока — 1,3 тысячи рублей. Спортивные события (6+) Турнир по дзюдо будет проходить два дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для любителей активного отдыха и спорта пройдет международный турнир по дзюдо Russian Judo Tour на арене «Трактор» 28—29 июня. Юные зрители смогут увидеть поединки спортсменов из десяти стран, включая предварительные соревнования и финальные выступления. Начало — в 9:00, стоимость билетов — от 100 рублей. Кинопоказы для детей (6+) Вечером 28 и 29 июня можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом. В парке Тищенко в субботу покажут трогательную комедию о семье, в доме которой поселился медвежонок «Я — медведь», а в Саду Победы — музыкальный мультфильм «Звериный рейс» о приключениях мышат на Ноевом ковчеге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 28 и 29 июня, устроят молодежный фестиваль с лекциями, интерактивами и концертом известной группы Cream Soda, а также проведут экскурсии по Челябинску и области. Юных жителей города ожидает встреча с альпака, кулинарная битва и турнир по дзюдо. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. Одним из главных событий выходных станет фестиваль МОЛФЕСТ, который пройдет 28 июня с 12:00 на Площади Революции. На площадке расположатся четыре интерактивные зоны: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай». Подростки смогут поучаствовать в квизах, послушать лекции от ведущих вузов региона, узнать о новых возможностях для молодежи и посетить маркет молодых предпринимателей. Кроме того, будут открыты турнир по воркауту, граффити-фестиваль и другие мероприятия. Завершится праздник концертом группы Cream Soda. Также на фестивале выступят дизайнер Артемий Лебедев и комики Вован и Лексус. Вход свободный. В субботу, 28 июня, в 12:00 стартует пешеходная экскурсия «Полет: от заводской проходной до ресторанного квартала», которая познакомит с историей радиозавода и развитием городской среды. Стоимость — 700 рублей, начало у бассейна ЮУрГУ. (12+) А в воскресенье, 29 июня в 10:00, можно отправиться в поездку в деревню Султаново с посещением сыроварни, катанием на царской карете и чаепитием с домашней выпечкой. Стоимость — 1,9 тысячи рублей за ребенка. (6+) В главном зоопарке города 29 июня в 13:00 пройдет необычная прогулка с альпака. Для посещения оплачивается только входной билет. Важно соблюдать правила поведения с животными. (6+) Семейный кулинарный батл устроят в кондитерской «Высший вкус» 29 июня, 11:00. Там команды будут соревноваться в приготовлении торта за 45 минут. Стоимость: 750 рублей (взрослый) и 350 рублей (ребенок). Мастер-класс по приготовлению бургера с куриной котлетой и шоколадных вафель с мороженым состоится в студии «Пармезан» 29 июня в 14:00. Стоимость урока — 1,3 тысячи рублей. Для любителей активного отдыха и спорта пройдет международный турнир по дзюдо Russian Judo Tour на арене «Трактор» 28—29 июня. Юные зрители смогут увидеть поединки спортсменов из десяти стран, включая предварительные соревнования и финальные выступления. Начало — в 9:00, стоимость билетов — от 100 рублей. Вечером 28 и 29 июня можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом. В парке Тищенко в субботу покажут трогательную комедию о семье, в доме которой поселился медвежонок «Я — медведь», а в Саду Победы — музыкальный мультфильм «Звериный рейс» о приключениях мышат на Ноевом ковчеге.