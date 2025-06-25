Челябинца, по вине которого погибли родители пятерых детей, отправили под суд

Жителя Челябинска, по вине которого в ДТП погибли родители пятерых детей, будут судить. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский райсуд Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В суде также рассмотрят гражданские иски родственников погибших. В счет компенсации причиненного им морального вреда они заявили сумму в размере 10 млн рублей.
Авария произошла в сентябре 2024 года около въезда в СНТ «Локомотив-1» на Троицком тракте. Челябинец на Audi Q7, разогнавшись примерно до 114 км/час, протаранил выехавший на перекресток Hyundai Accent, в котором ехала семья (родители и трое детей). От удара мать скончалась на месте (удар пришелся в ее сторону), отца и трех мальчиков госпитализировали. Но спасти главу семейства не удалось.
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