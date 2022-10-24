Челябинский мобилизованный блогер вышел на связь спустя почти две недели

Блогер написал, что в их группе все живы и здоровы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, вышел на связь в социальных сетях после почти двухнедельной тишины. Военнослужащий оставил короткое сообщение, в котором сообщил, что в их группе все живы.

«Всем приветище огромное!!! У нас все живы, здоровы!» — написал Волосов в своем telegram-канале.

Подписчики блогера ждали связи с ним. Спустя пять минут после публикации запись прокомментировало около ста человек. Все они писали, что поддерживают бойцов на передовой, и молятся за их возвращение.

Волосова призвали в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в конце сентября. С этого времени блог челябинца стал популярен у земляков. В нем он показывал время провождения мобилизованных в учебке, жизнь и подготовку в полях.

Однако при отправке в зону СВО военнослужащим запрещается брать с собой смартфоны из соображений безопасности. Устройства очень легко запеленговать (определить местоположение), и по отряду может начать работать артиллерия врага, что может привести к гибели личного состава.

Частичная мобилизация началась в РФ 21 сентября. Спустя около трех недель, 14 октября, президент страны Владимир Путин сообщил, что к концу октября мобилизационные действия будут завершены.