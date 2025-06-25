Зарплата челябинских бюджетников повысится на шесть процентов с 1 июля

С 1 июля 2025 года зарплату работников государственных бюджетных и автономных учреждений Челябинской области проиндексируют на шесть процентов. Об этом говорится в распоряжении от 23 июня №615-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок зарплаты) работников областных государственных учреждений», подписанном губернатором региона Алексеем Текслером.
«Подготовить и внести на рассмотрение правительства Челябинской области проекты постановлений… о внесении изменений в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений на шесть процентов с 1 июля 2025 года», — поручено правительству.
Минфин Челябинской области должен увеличить предусмотренные бюджетом ассигнования на фонд оплаты труда. Главам муниципалитетов Челябинской области рекомендовано такую же индексацию произвести для работников муниципальных учреждений на местном уровне.
Ранее в своем обращении к законодательному собранию Челябинской области губернатор Алексей Текслер заявил о повышении зарплат бюджетников региона на шесть процентов с 1 июля. По данным Челябинскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Челябинской области за март 2025 года — 76 980 рублей.
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