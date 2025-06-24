Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист Николай Цискаридзе сделал финальной точкой своей экскурсии по Челябинску площадку ТМК. Артиста и других гостей встретил и сопровождал управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧТПЗ.
Он рассказал об особенностях производства труб большого диаметра и уникальности цеха «Высота 239», при этом особо подчеркнул ценность искусства для духовного развития молодого поколения. По знаменитому индустриальному туристическому маршруту прошли и ученики Цискаридзе — выпускники Академии Русского балета, приехавшие в Челябинск в рамках Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой».
«Когда видишь такое, испытываешь гордость и счастье за Родину, за то, что ты имеешь отношение к этой стране, которая может создавать такие предприятия, где реализуют глобальные проекты и не останавливаются в своем развитии. Меня охватывает безграничное уважение к работникам, кто создавал это, улучшал и служил здесь», — подвел итоги визита артист.
В 2025 году цех «Высота 239» получил признание ведущих экспертов в сфере промышленного туризма, став победителем Национальной туристической премии «Маршрут построен». 10 тысяч человек в год приезжают на ЧТПЗ, чтобы увидеть, как металлургам удалось совместить полный цикл производства по изготовлению труб большого диаметра с яркими современными интерьерами, открытыми пространствами и садом камней. Цех не раз становился источником вдохновения для художников, писателей и артистов. Здесь можно почувствовать мощь российской металлургии и вдохновиться новыми идеями для творчества.
Приезд Николая Цискаридзе в Челябинск связан с фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21–22 июня и завершается выпускными концертами Академии русского балета под его руководством. Артист уже посетил знаковые места города вместе с супругой губернатора Ириной Текслер и своими воспитанниками, а также поделился впечатлениями о местных ремеслах в своем telegram-канале. Также он провел творческую встречу с местными жителями и даже научился лепить пельмени.
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