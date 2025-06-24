Председатель гордумы Челябинска Сергей Буяков с депутатами Александром Спицыным и Светланой Буравовой выехали с рабочим визитом в присоединенный к городу поселок Западный. Проблемы, волнующие граждан, планируют устранить к августу, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мне этот район понравился. Тут много благоустроенных пространств. Но есть вопросы, требующие нашего вмешательства. На месте удалось часть вопросов решить и снять. Для устранения других проблем поставлены конкретные сроки. В августе мы приедем и посмотрим, каким образом устраняются дефекты, которые жители называли сегодня», — заявил Буяков.
Главные темы, с которыми обращались жители, касались дорог, освещения, остановок, благоустройства и пешеходных зон. Проблемные точки депутаты осматривали лично — вместе с представителями управляющей компании и застройщика.
Также депутаты посетили образовательный центр №1, пообщались с учениками младших классов и персоналом, получив положительный отклик о работе учреждения. Особое внимание было уделено и общественным пространствам — по словам Буякова, в ближайшее время их статус будет определен, и город при необходимости возьмет их в муниципальную собственность.
Поселки Западный и Пригородный включили в границы Челябинского городского округа в апреле на заседании заксобрания региона. Ранее они относились к Сосновскому району.
Для оперативного решения вопросов жителей поселков создадут территориальный отдел. Он станет подразделением администрации Центрального района. Гордума также рекомендовала фракциям выделить представителей для работы с жителями.
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