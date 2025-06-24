В Челябинской области из психоневрологического диспансера сбежал пациент Сергей Батутин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля.
«Внимание, розыск! Сотрудники полиции разыскивают Батутина Сергея Сергеевича 1994 года рождения, который самовольно покинул психоневрологический диспансер», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Разыскиваемый худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, у него короткие темные волосы. Мужчина был одет в темную футболку и плащ, который завязывается на поясе. Очевидцев просят сообщить в дежурную часть отдела полиции Чебаркуля по телефону 102.
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