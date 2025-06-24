24 июня 2025

Из психдиспансера под Челябинском сбежал пациент. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина покинул диспансер самовольно
Мужчина покинул диспансер самовольно Фото:

В Челябинской области из психоневрологического диспансера сбежал пациент Сергей Батутин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля.

«Внимание, розыск! Сотрудники полиции разыскивают Батутина Сергея Сергеевича 1994 года рождения, который самовольно покинул психоневрологический диспансер», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Разыскиваемый худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, у него короткие темные волосы. Мужчина был одет в темную футболку и плащ, который завязывается на поясе. Очевидцев просят сообщить в дежурную часть отдела полиции Чебаркуля по телефону 102.

Полиция распространила ориентировку на пациента, покинувшего диспансер
Полиция распространила ориентировку на пациента, покинувшего диспансер
Фото:

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В Челябинской области из психоневрологического диспансера сбежал пациент Сергей Батутин. Об этом сообщила пресс-служба полиции Чебаркуля. «Внимание, розыск! Сотрудники полиции разыскивают Батутина Сергея Сергеевича 1994 года рождения, который самовольно покинул психоневрологический диспансер», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Разыскиваемый худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, у него короткие темные волосы. Мужчина был одет в темную футболку и плащ, который завязывается на поясе. Очевидцев просят сообщить в дежурную часть отдела полиции Чебаркуля по телефону 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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