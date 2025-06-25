Жильцам пожарного депо в Каслях выплатят 60 миллионов рублей на новые квартиры

Генпрокуратура добилась выплаты компенсации для владельцев 13 квартир в непригодном для жизни пожарном депо в Каслях Челябинской области в размере 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Благодаря вмешательству надзорного ведомства обеспечены финансирование мероприятий по расселению граждан и фактическая выплата всем собственникам жилых помещений около 60 млн рублей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Права собственников на жилье восстановлены.
По данным пресс-службы ведомства, жители 13 квартир проживали в доме №1 по улице Комиссарова больше 30 лет. Это здание раньше было пожарным депо и не отвечало санитарным нормам, угрожало жизни и здоровью людей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В 2023 году прокуратура добилась признания этих квартир непригодными для жизни, однако механизмов расселения нежилых зданий не было.
Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием возложить на администрацию обязанность изъять у владельцев жилье и выплатить им компенсацию. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
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