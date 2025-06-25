Жильцам пожарного депо в Каслях выплатят 60 миллионов рублей на новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцам 13 квартир выплатили компенсацию непригодного жилья
Владельцам 13 квартир выплатили компенсацию непригодного жилья Фото:

Генпрокуратура добилась выплаты компенсации для владельцев 13 квартир в непригодном для жизни пожарном депо в Каслях Челябинской области в размере 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства обеспечены финансирование мероприятий по расселению граждан и фактическая выплата всем собственникам жилых помещений около 60 млн рублей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Права собственников на жилье восстановлены.

По данным пресс-службы ведомства, жители 13 квартир проживали в доме №1 по улице Комиссарова больше 30 лет. Это здание раньше было пожарным депо и не отвечало санитарным нормам, угрожало жизни и здоровью людей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В 2023 году прокуратура добилась признания этих квартир непригодными для жизни, однако механизмов расселения нежилых зданий не было.

Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием возложить на администрацию обязанность изъять у владельцев жилье и выплатить им компенсацию. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура добилась выплаты компенсации для владельцев 13 квартир в непригодном для жизни пожарном депо в Каслях Челябинской области в размере 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Благодаря вмешательству надзорного ведомства обеспечены финансирование мероприятий по расселению граждан и фактическая выплата всем собственникам жилых помещений около 60 млн рублей», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Права собственников на жилье восстановлены. По данным пресс-службы ведомства, жители 13 квартир проживали в доме №1 по улице Комиссарова больше 30 лет. Это здание раньше было пожарным депо и не отвечало санитарным нормам, угрожало жизни и здоровью людей. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В 2023 году прокуратура добилась признания этих квартир непригодными для жизни, однако механизмов расселения нежилых зданий не было. Тогда прокуратура подала иск в суд с требованием возложить на администрацию обязанность изъять у владельцев жилье и выплатить им компенсацию. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...