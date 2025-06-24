Борьба «Корэш», 20 юрт и концерт ансамбля Гаскарова: чем удивит челябинский областной Сабантуй

В деревне Норкино Аргаяшского района Челябинской области 5 июля состоится областной Сабантуй. Гостей праздника ждут более 20 юрт, выступления творческих коллективов, спортивные состязания и фестиваль «Игры народов Урала», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
«5 июля на площадке областного Сабантуя ожидается более 20 юрт, тютнярское и чувашские подворья, а также выступление знаменитого ансамбля Файзи Гаскарова. Запланированы также спортивные мероприятия, ярмарка и скачки. Для юных участников подготовлена площадка Детского Сабантуя, где пройдут мастер-классы и концерт», — уточнили в пресс-службе.
Впервые в рамках Сабантуя состоится фестиваль «Игры народов Урала». По словам организаторов, особое внимание уделят юбилею Победы — в каждой юрте будет стена памяти, посвященная национальным героям Великой Отечественной войны.
Изюминкой программы станет выступление Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Коллектив представит две концертные программы: в первом отделении зрители увидят классические постановки из золотого фонда ансамбля, во втором — танцы народов мира, включая солдатскую сюиту к 80-летию Победы.
Для любителей активного отдыха подготовлены традиционные соревнования по национальной борьбе «Корэш» и большие скачки. Гурманов ждет разнообразие национальной кухни, а желающие освоить народные ремесла смогут поучаствовать в мастер-классах по плетению поясов, изготовлению украшений и другим традиционным промыслам.
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