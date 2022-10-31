Снегопад выдал обитателей челябинского нацпарка. Фото

01 ноября 2022 в 08:26 Размер текста - 17 +

Сугробы помогли увидеть обитателей леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выпавший снег помог увидеть следы диких зверей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, животные ходят по селу в поисках пропитания. «На свежем снегу можно прочитать „историю“ прогулок обитателей национального парка. В районе Большого Пасынка отметились лось, заяц и куница», — рассказали URA.RU в нацпарке. Куницы охотятся за мелкими грызунами. Травоядные лоси и зайцы питаются растительностью. Лоси едят ветки, зайцы — траву, а с выпадением снега переходят на те же ветки. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление, в горах Зигальги снег не растает. У подножия хребта климат континентальный, а выше — субарктический. В поисках пищи лось может проходить десятки километров Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Следы куницы сотрудники нацпака оценили по размеру Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Зимой заяц переходит на веточный корм Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выпавший снег помог увидеть следы диких зверей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, животные ходят по селу в поисках пропитания. «На свежем снегу можно прочитать „историю“ прогулок обитателей национального парка. В районе Большого Пасынка отметились лось, заяц и куница», — рассказали URA.RU в нацпарке. Куницы охотятся за мелкими грызунами. Травоядные лоси и зайцы питаются растительностью. Лоси едят ветки, зайцы — траву, а с выпадением снега переходят на те же ветки. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление, в горах Зигальги снег не растает. У подножия хребта климат континентальный, а выше — субарктический.