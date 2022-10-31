31 октября 2022

Снегопад выдал обитателей челябинского нацпарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Сугробы помогли увидеть обитателей леса Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выпавший снег помог увидеть следы диких зверей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, животные ходят по селу в поисках пропитания.

«На свежем снегу можно прочитать „историю“ прогулок обитателей национального парка. В районе Большого Пасынка отметились лось, заяц и куница», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Куницы охотятся за мелкими грызунами. Травоядные лоси и зайцы питаются растительностью. Лоси едят ветки, зайцы — траву, а с выпадением снега переходят на те же ветки.

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление, в горах Зигальги снег не растает. У подножия хребта климат континентальный, а выше — субарктический.

В поисках пищи лось может проходить десятки километров
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Следы куницы сотрудники нацпака оценили по размеру
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Зимой заяц переходит на веточный корм
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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) выпавший снег помог увидеть следы диких зверей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, животные ходят по селу в поисках пропитания. «На свежем снегу можно прочитать „историю“ прогулок обитателей национального парка. В районе Большого Пасынка отметились лось, заяц и куница», — рассказали URA.RU в нацпарке. Куницы охотятся за мелкими грызунами. Травоядные лоси и зайцы питаются растительностью. Лоси едят ветки, зайцы — траву, а с выпадением снега переходят на те же ветки. Несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление, в горах Зигальги снег не растает. У подножия хребта климат континентальный, а выше — субарктический.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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