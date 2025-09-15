Челябинцы потребовали убрать вредное производство кровельной мастики от жилых домов

Челябинцы пожаловались на вредное производство гидроизоляции для крыши, которое расположено в поселке Новосинеглазово. По их словам, жители чувствуют неприятный запах, вызывающий тошноту и головную боль. Они рассказали URA.RU, что уже обратились в различные инстанции с требованием проверить работу предприятия и получили ответы.
«В поселке Новосинеглазово незаконно организовано и действует токсичное производство по производству полимерно-битумной гидроизоляционной мастики. Периодически жители жалуются на резкий и неприятный запах при ветре, при этом испытывают головную боль и тошноту», — сообщили в своем обращении жители.
Челябинцы уточнили, что завод «Спецкомплект-ДТ» находится на улице Полевая, 1А на расстоянии меньше ста метров от частного сектора, меньше 300 метров от многоэтажек и меньше 1,3 км от озера Синеглазово. По данным жителей, в производстве используются толуол и отвердитель, которые относятся к третьему классу опасности из-за токсичности, что может повлиять не только на здоровье людей, но и на окружающую среду.
На обращение в региональную прокуратуру жителям поступил ответ, что все данные переданы в профильное министерство экологии. Для обеспечения доступа на объект они также обратились в правоохранительные органы, чтобы установить всех хозяйственных субьектов на этой территории.
В минэкологии нарушений требований природоохранного законодательства найдено не было. Также экологи выяснили, что предприятие не состоит на учете как объект, оказывающий негативное влияние на окружающую среду, и объявили предостережение. В Роспотребнадзоре подтвердили, что продукция компании соответствует требованиям, однако уточнили, что по этому адресу производства нет, там находится только склад продукции.
Редакция URA.RU запросила комментарий у представителя предприятия. Он сообщил, что все проверки были пройдены, в том числе в прокуратуре и Роспотребнадзоре.
«За пять лет к нам ни разу никто из жителей не обращался. Все это — работа конкурентов, которым неплохо бы сменить тактику поведения», — пояснил представитель компании.
