Впервые в истории в собрании депутатов Копейска не осталось коммунистов

В собрании депутатов Копейска исчезнет фракция коммунистов. Как информирует сайт облизбиркома, в новый состав собрания не попал ни один представитель этой партии.
«Предварительно, „Единая Россия“ получит 16 мандатов, „Справедливая Россия“ — 5 мандатов. „ЛДПР“ достанется 1 мандат, самовыдвиженцам — 2 мандата. Представителей КПРФ в горсобрании не будет», — информирует сайт избиркома.
Ранее в горсобрании были избравшиеся от КПРФ Наталья Никанорова и Алексей Титов. Затем в стан коммунистов вступил самовыдвиженец Захар Чижов, а Никанорова вошла во фракцию ЕР.
На выборах 2025 года оба представителя КПРФ в горсобрании — Алексей Титов и Захар Чижов — предпочли принять участие в выборах областного, а не городского уровня (безуспешно). Таким образом, коммунистов среди копейских депутатов не осталось.
Никанорова довольно неожиданно выиграла выборы как в городское, так и в областное заксобрание. По информации URA.RU, она пойдет региональное законодательное собрание, а избирательный округ № 3 временно останется без своего представителя в городском представительном органе. Через год в округе предстоят довыборы.
В целом, 17 из 25 депутатов горсобрания Копейска после выборов сохранили свои места в новом созыве собрания. Однако одно из них станет вакантным после отказа от него Никаноровой.
