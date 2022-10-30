В военкомате ХМАО разъяснили, куда звонить, если военнослужащий не выходит на связь

31 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В военкомате ХМАО посоветовали звонить им, если военнослужащий долго не выходит на связь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В военном комиссариате ХМАО посоветовали родственникам военнослужащих, находящихся на передовой, не звонить на гражданские горячие линии. В разговоре с журналистом агентства начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Югры Дмитрий Алехин порекомендовал обратиться в местный или окружной военкомат. «Нет смысла звонить на гражданские горячие линии. За разъяснениями лучше сразу персонально обратиться к нам, в военкомат», — отметил Алехин. Один из бойцов, побывавших в зоне СВО, порекомендовал родственникам не обрывать телефон, а заранее узнать контакты начальника военной части и командира подразделения. «Уточнить их может сам военнослужащий и передать родным перед отправкой „за ленточку“. Но лучше не забывать, что боевое задание может длиться несколько часов, а может несколько недель. Паниковать не нужно, нужно верить и ждать», — сообщил на условиях анонимности собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, где находятся мобилизованные из ХМАО. По словам вице-губернатора округа Александра Тиртоки, из Югры в зону СВО без подготовки не попал ни один мобилизованный, а все они на данный момент размещены в учебных центрах УрФО. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, набор мобилизованных окончен, а новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

В военном комиссариате ХМАО посоветовали родственникам военнослужащих, находящихся на передовой, не звонить на гражданские горячие линии. В разговоре с журналистом агентства начальник мобилизационного отдела военного комиссариата Югры Дмитрий Алехин порекомендовал обратиться в местный или окружной военкомат. «Нет смысла звонить на гражданские горячие линии. За разъяснениями лучше сразу персонально обратиться к нам, в военкомат», — отметил Алехин. Один из бойцов, побывавших в зоне СВО, порекомендовал родственникам не обрывать телефон, а заранее узнать контакты начальника военной части и командира подразделения. «Уточнить их может сам военнослужащий и передать родным перед отправкой „за ленточку“. Но лучше не забывать, что боевое задание может длиться несколько часов, а может несколько недель. Паниковать не нужно, нужно верить и ждать», — сообщил на условиях анонимности собеседник агентства. Ранее URA.RU писало о том, где находятся мобилизованные из ХМАО. По словам вице-губернатора округа Александра Тиртоки, из Югры в зону СВО без подготовки не попал ни один мобилизованный, а все они на данный момент размещены в учебных центрах УрФО. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, набор мобилизованных окончен, а новый не планируется. С 1 ноября в стране начинается призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.