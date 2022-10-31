31 октября 2022

Украинский лоббист раскрыл страх Зеленского перед США

Лоббист Киева Вайдич: Зеленский боится остаться без помощи США
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой Фото:
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Власти Киева очень боятся потерять финансовую поддержку от лидера США Джо Байдена в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс. Об этом рассказал лоббист Дэниел Вайдич.

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — передал Вайдич Politico. По его словам, в Киеве опасаются, что Вашингтон изменит свое отношение к Украине. По его словам, в будущем украинским властям придется доказывать необходимость продолжения помощи Украине.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что в обмен на продолжение поддержки Киева со стороны США президент штатов Джо Байден должен назначить специальный наблюдательный орган для контроля расхода этих средств. По его мнению, Киев должен отчитываться о своих расходах.

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Власти Киева очень боятся потерять финансовую поддержку от лидера США Джо Байдена в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс. Об этом рассказал лоббист Дэниел Вайдич. «В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — передал Вайдич Politico. По его словам, в Киеве опасаются, что Вашингтон изменит свое отношение к Украине. По его словам, в будущем украинским властям придется доказывать необходимость продолжения помощи Украине. Ранее агентство Bloomberg писало о том, что в обмен на продолжение поддержки Киева со стороны США президент штатов Джо Байден должен назначить специальный наблюдательный орган для контроля расхода этих средств. По его мнению, Киев должен отчитываться о своих расходах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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