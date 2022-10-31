Bloomberg: Байден должен контролировать расходы Украины

В обмен на продолжение поддержки Киева со стороны США президент штатов Джо Байден должен назначить специальный наблюдательный орган для контроля расхода этих средств. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«В обмен на согласие Конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдательный орган для контроля за расходами США по образцу специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана», — пишет издание. Пакеты помощи, одобренные Конгрессом, требуют от Киева отчета о планах расходов. Украина также должна хранить средства, предоставленные США, отдельно от средств от других источников. Существует также вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины.
Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять финансовую и военную поддержку от Соединенных Штатов из-за победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает «Национальная служба новостей». Однако представители Республиканской партии заявили, что не перестанут помогать Киеву в случае победы, передает телеканал 360.
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В обмен на продолжение поддержки Киева со стороны США президент штатов Джо Байден должен назначить специальный наблюдательный орган для контроля расхода этих средств. Об этом пишет агентство Bloomberg. «В обмен на согласие Конгресса продолжать поставлять Украине оружие и помощь Байден должен назначить наблюдательный орган для контроля за расходами США по образцу специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана», — пишет издание. Пакеты помощи, одобренные Конгрессом, требуют от Киева отчета о планах расходов. Украина также должна хранить средства, предоставленные США, отдельно от средств от других источников. Существует также вероятность, пусть и незначительная, что оружие американского производства может попасть не в те руки или быть продано субъектам за пределами Украины. Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять финансовую и военную поддержку от Соединенных Штатов из-за победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает «Национальная служба новостей». Однако представители Республиканской партии заявили, что не перестанут помогать Киеву в случае победы, передает телеканал 360.