Текслеру показали производство военного снаряжения в челябинской колонии. Фото, видео

02 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил вклад предприятий ГУФСИН в выполнение мобилизационного задания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 ноября посетил центр трудовой адаптации осужденных при исправительной колонии (ИК) №5. Как заявил глава региона журналистам, учреждения ГУФСИН задействованы при выполнении мобилизационного задания. «У нас в настоящий момент 23 предприятия работают над выполнением регионального мобилизационного задания. Предприятия ГУФСИН в рамках этого задания выполняют свои задачи. В принципе, часть объемов уже выполнена», — сообщил Текслер журналистам. Глава региона отметил, что на предприятиях исправительных колоний производят амуницию для военнослужащих, зимнее нательное белье и теплые вещи. Текслер добавил, что правительство области договорилось с руководством ГУФСИН о поставке складных кроватей. По его словам, за «ленточкой» такие предметы очень востребованы. В конце октября исправительная колония № 1 в Копейске выполнила заказ на теплую одежду для мобилизованных. В короткие сроки заключенные смогли обеспечить военнослужащих теплыми перчатками, носками, шапками и зимним нательным бельем. Учреждения челябинского ГУФСИН России изготавливают различную продукцию для нужд специальной военной операции. Так, ИК №8 исполняет контракты на поставку матрацев, подушек, одеял, металлических кроватей и комплектов полевой складной мебели, постельного белья, полотенец, комплектов посуды из нержавеющей стали. Также в армию идут обмундирование и обувь, коммунально-бытовое оборудование и продукты питания. После начала частичной мобилизации министерство общественной безопасности Челябинской области разместило на предприятия ГУФСИН заказы на пошив нательного белья, шапок, носков, перчаток и спальных мешков. Производственные мощности исправительных учреждений на Южном Урале загружены на 100%, формируется пакет заказов на 2023 год. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 ноября посетил центр трудовой адаптации осужденных при исправительной колонии (ИК) №5. Как заявил глава региона журналистам, учреждения ГУФСИН задействованы при выполнении мобилизационного задания. «У нас в настоящий момент 23 предприятия работают над выполнением регионального мобилизационного задания. Предприятия ГУФСИН в рамках этого задания выполняют свои задачи. В принципе, часть объемов уже выполнена», — сообщил Текслер журналистам. Глава региона отметил, что на предприятиях исправительных колоний производят амуницию для военнослужащих, зимнее нательное белье и теплые вещи. Текслер добавил, что правительство области договорилось с руководством ГУФСИН о поставке складных кроватей. По его словам, за «ленточкой» такие предметы очень востребованы. В конце октября исправительная колония № 1 в Копейске выполнила заказ на теплую одежду для мобилизованных. В короткие сроки заключенные смогли обеспечить военнослужащих теплыми перчатками, носками, шапками и зимним нательным бельем. Учреждения челябинского ГУФСИН России изготавливают различную продукцию для нужд специальной военной операции. Так, ИК №8 исполняет контракты на поставку матрацев, подушек, одеял, металлических кроватей и комплектов полевой складной мебели, постельного белья, полотенец, комплектов посуды из нержавеющей стали. Также в армию идут обмундирование и обувь, коммунально-бытовое оборудование и продукты питания. После начала частичной мобилизации министерство общественной безопасности Челябинской области разместило на предприятия ГУФСИН заказы на пошив нательного белья, шапок, носков, перчаток и спальных мешков. Производственные мощности исправительных учреждений на Южном Урале загружены на 100%, формируется пакет заказов на 2023 год.