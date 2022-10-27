Заключенные внесли свой вклад в обеспечение мобилизованных одеждой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Заключенные исправительной колонии № 1 из Копейска Челябинской области выполнили заказ на теплую одежду для мобилизованных. Как URA.RU уточнила глава министерства общественной безопасности региона Светлана Костина, аксессуары власти отправили в учебный центр в Чебаркуль.

«Учреждение Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) отгрузило теплые перчатки, носки, шапки и зимнее нательное белье. Все вещи отправлены в учебный центр для мобилизованных», — рассказала URA.RU Костина.

Исправительная колония № 1, согласно данным пресс-службы ГУФСИН, специализируется на изготовлении швейных изделий и обуви широкого спектра. В учреждениях системы исполнения наказаний области заказам силовых ведомств и органов власти уделяют повышенное внимание. В результате одежду и белье на базе центра трудовой адаптации осужденных сделали в короткие сроки. Продукцию уже отгрузили.

Поставки обеспечили также другие организации региона. По словам главы минбеза, теплая одежда уже выдается пребывающим в воинскую часть гражданам.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. В регионе создали штаб территориальной обороны. Новая структура призвана оперативно решать задачи, связанные с мобилизацией. В том числе это касается материального обеспечения призываемых граждан.