02 ноября 2022
01 ноября 2022

Челябинские муниципалитеты обязали кормить детей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
Теперь дети мобилизованных будут получать школьный обед дважды Фото:

Челябинские парламентарии приняли региональный закон, по которому органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием детей мобилизованных. Речь идет о школьниках, один из родителей которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Органы местного самоуправления имеют право получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления переданных государственных полномочий. А также дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и средства», — сказано в законе.

В ряде субъектов РФ школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, уже получают бесплатное горячее питание в рамках дополнительных льгот для семей мобилизованных. Об этой мере объявили во многих регионах — например, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, целью которой был призыв 300 тысяч граждан из резерва.

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Челябинские парламентарии приняли региональный закон, по которому органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием детей мобилизованных. Речь идет о школьниках, один из родителей которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. «Органы местного самоуправления имеют право получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления переданных государственных полномочий. А также дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и средства», — сказано в законе. В ряде субъектов РФ школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, уже получают бесплатное горячее питание в рамках дополнительных льгот для семей мобилизованных. Об этой мере объявили во многих регионах — например, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, целью которой был призыв 300 тысяч граждан из резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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