Челябинские муниципалитеты обязали кормить детей мобилизованных

Челябинские парламентарии приняли региональный закон, по которому органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием детей мобилизованных. Речь идет о школьниках, один из родителей которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.
«Органы местного самоуправления имеют право получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления переданных государственных полномочий. А также дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и средства», — сказано в законе.
В ряде субъектов РФ школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, уже получают бесплатное горячее питание в рамках дополнительных льгот для семей мобилизованных. Об этой мере объявили во многих регионах — например, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, целью которой был призыв 300 тысяч граждан из резерва.
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