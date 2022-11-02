Челябинские муниципалитеты обязали кормить детей мобилизованных

03 ноября 2022 в 07:46 Размер текста - 17 +

Теперь дети мобилизованных будут получать школьный обед дважды Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинские парламентарии приняли региональный закон, по которому органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием детей мобилизованных. Речь идет о школьниках, один из родителей которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. «Органы местного самоуправления имеют право получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления переданных государственных полномочий. А также дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и средства», — сказано в законе. В ряде субъектов РФ школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, уже получают бесплатное горячее питание в рамках дополнительных льгот для семей мобилизованных. Об этой мере объявили во многих регионах — например, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, целью которой был призыв 300 тысяч граждан из резерва.

Челябинские парламентарии приняли региональный закон, по которому органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием детей мобилизованных. Речь идет о школьниках, один из родителей которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. «Органы местного самоуправления имеют право получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления переданных государственных полномочий. А также дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и средства», — сказано в законе. В ряде субъектов РФ школьники, чьих отцов призвали для участия в спецоперации, уже получают бесплатное горячее питание в рамках дополнительных льгот для семей мобилизованных. Об этой мере объявили во многих регионах — например, в Костромской, Мурманской, Новосибирской, Орловской, Воронежской, Томской и Калужской областях, Хакасии и Татарстане. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, целью которой был призыв 300 тысяч граждан из резерва.